हिमाचल में बढ़ेगा BPL परिवारों के चयन का दायरा, वीरवार को 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

Edited By Kuldeep, Updated: 13 Aug, 2025 10:44 PM

राज्य में चल रही बीपीएल चयन प्रक्रिया के तहत लोगों को इसका लाभ देने की दिशा में एक और कदम उठाया गया है। ऐसे में बीपीएल परिवारों के चयन का दायरा बढ़ेगा, ताकि अधिक से अधिक परिवारों को इसमें शामिल किया जा सके।

हिमाचल डैस्क: राज्य में चल रही बीपीएल चयन प्रक्रिया के तहत लोगों को इसका लाभ देने की दिशा में एक और कदम उठाया गया है। ऐसे में बीपीएल परिवारों के चयन का दायरा बढ़ेगा, ताकि अधिक से अधिक परिवारों को इसमें शामिल किया जा सके। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार गुरुवार को 3 जिलों चम्बा, कांगड़ा व मंडी में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरैंज अलर्ट, जबकि 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला, सोलन व सिरमौर में भारी बारिश का यैलो अलर्ट जारी किया गया है।

पढ़ें हिमाचल की बड़ी खबरें सिर्फ यहां

हिमाचल में बढ़ेगा BPL परिवारों के चयन का दायरा

राज्य में चल रही बीपीएल चयन प्रक्रिया के तहत लोगों को इसका लाभ देने की दिशा में एक और कदम उठाया गया है। ऐसे में बीपीएल परिवारों के चयन का दायरा बढ़ेगा, ताकि अधिक से अधिक परिवारों को इसमें शामिल किया जा सके।

Weather Update: वीरवार को 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 3 जगह फटे बादल

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार गुरुवार को 3 जिलों चम्बा, कांगड़ा व मंडी में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरैंज अलर्ट, जबकि 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला, सोलन व सिरमौर में भारी बारिश का यैलो अलर्ट जारी किया गया है।

Kangra: इंदौरा में वन माफिया के हौसले बुलंद, जंगल से काट डाले 15 खैर के पेड़

एक ओर वन विभाग एक पेड़ मां के नाम, रक्षाबंधन पर पेड़ों को राखी बांधकर सुरक्षा करने और वन महोत्सवों का आयोजन कर पेड़ लगाने की मुहिम छेड़े हुए है तो दूसरी ओर इंदौरा क्षेत्र में वन माफिया का हौसला बुलंद है, यहां वन परिक्षेत्र इंदौरा के अंतर्गत एक दर्जन ये अधिक खैर के पेड़ों पर आरा चलाया गया है।

किडनैपिंग मामला: करोड़ों की फिरौती वसूलने के चक्कर में था सुमित, अकेले ही दे डाला प्लान को अंजाम

एक पढ़े-लिखे इंजीनियर ने कर्ज में डूबने के बाद इससे उबरने के लिए न केवल किडनैपिंग जैसी योजना बनाई, अपितु उसे बखूबी ढंग से अंजाम भी दे डाला।

Shimla: स्क्रब टायफस का आया एक और मामला पॉजिटिव, संख्या हुई 16

स्क्रब टायफस के मामले भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आईजीएमसी शिमला में बुधवार को एक और मामला पॉजिटिव आया है। यहां 2 सैंपलों की जांच की गई थी।

Himachal: सरकार ने IPS शिवानी मैहला को साैंपी एसपी लाहौल-स्पीति की कमान

प्रदेश सरकार ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चम्बा शिवानी मैहला को जिला लाहौल-स्पीति का पुलिस अधीक्षक लगाया है। सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिशों पर बुधवार को सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।

Himachal: शिमला व कुल्लू में 3 जगह फटे बादल, लाहौल-स्पीति में बाढ़ के बाद करपट गांव खाली करवाया

राज्य में चल रहे बारिश के दौर के बीच बादल फटने की घटनाएं भी थम नहीं रही हैं। जिला शिमला व कुल्लू में बुधवार शाम करीब 5.15 बजे 3 जगह बादल फटे।

Hamirpur: तकनीकी विश्वविद्यालय में बीटैक की दूसरे चरण की काऊंसलिंग में पहले दिन 132 सीटें आबंटित

हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में बुधवार को बीटैक (डायरैक्ट एंट्री) में प्रवेश के लिए दूसरे चरण की काऊंसलिंग के पहले दिन हिमाचल प्रदेश कॉमन एंट्रैंस टैस्ट के आधार पर ओबीसी व एससी की मुख्य श्रेणी के साथ उप श्रेणी के अभ्यर्थियों की काऊंसलिंग हुई।

Chamba: देवदार की अवैध लकड़ी से भरे 2 वाहन पकड़े, 3 आरोपी गिरफ्तार

चुराह वन मंडल सलूणी में वन विभाग ने देवदार की लकड़ी काे अवैध तरीके से ले जा रही दो गाड़ियों को जब्त किया। इस दौरान विभाग ने लकड़ी तस्करी के आरोप में तीन लोगों को भी पकड़ा है।

Bilaspur: कार के डैशबोर्ड से लाखों रुपए की चरस बरामद, UP का तस्कर गिरफ्तार

विधानसभा क्षेत्र घुमारवीं में पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान के तहत एक और सफलता हासिल की है। बुधवार को पुलिस थाना घुमारवीं की टीम ने सन्नौर फोरलेन रोड पर नाका लगाया।

Himachal: दिसम्बर, 2027 तक बिलासपुर पहुंचेगी रेल, अप्रैल, 2026 तक चंडीगढ़-बद्दी का कार्य होगा पूरा : अग्निहोत्री

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि दिसम्बर, 2027 तक बिलासपुर में रेल पहुंच जाएगी। इसके अलावा अप्रैल, 2026 तक चंडीगढ़-बद्दी का कार्य पूरा होगा।