Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Shimla: मुख्यमंत्री ने दिए सिविल सर्विसिस अवार्ड, प्रेरणा स्रोत सम्मान और हिमाचल गौरव पुरस्कार

Shimla: मुख्यमंत्री ने दिए सिविल सर्विसिस अवार्ड, प्रेरणा स्रोत सम्मान और हिमाचल गौरव पुरस्कार

Edited By Kuldeep, Updated: 15 Apr, 2026 05:57 PM

reckong peo chief minister service awards

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल दिवस के उपलक्ष्य पर हिमाचल की विभूतियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार-2026 से सम्मानित किया।

रिकांगपिओ (रिपन): मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल दिवस के उपलक्ष्य पर हिमाचल की विभूतियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार-2026 से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में हिमाचल का नाम रोशन करने एवं उल्लेखनीय सेवाओं तथा कार्यों के लिए सिविल सर्विसिस अवार्ड, प्रेरणा स्रोत सम्मान और हिमाचल गौरव पुरस्कार से नवाजा। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन को विभागीय/संस्थान श्रेणी में और डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नैंस विभाग को विभागीय/संस्थान श्रेणी में एवं उपमंडलाधिकारी (नागरिक) बल्ह, जिला मंडी की स्मृतिका नेगी को व्यक्तिगत श्रेणी में सिविल सर्विसिस अवार्ड से सम्मानित किया गया।

इसके अतिरिक्त जिला शिमला के भोंट की चारू शर्मा को और जिला किन्नौर की यंगथंग तहसील के चांगो गांव की छोनजिन ऐंग्मो को व्यक्तिगत श्रेणी में प्रेरणा स्रोत सम्मान से नवाजा गया। भारतीय राष्ट्रीय महिला कबड्डी टीम की सदस्य जिला सिरमौर की शिलाई तहसील के शरोग गांव की रितु नेगी, शिलाई तहसील के धकौली गांव की साक्षी शर्मा, शिलाई तहसील के मेलाह टेक गांव की पुष्पा, मंडी जिला के बेला गांव की भावन देवी और जिला चम्बा की चुराह तहसील के बघाईगढ़ गांव की चंपा ठाकुर को ग्रुप श्रेणी में प्रेरणा स्रोत सम्मान से पुरस्कृत किया गया, जबकि चमियाणा अस्पताल के डिपार्टमैंट ऑफ यूरोलॉजी को भी प्रेरणा स्रोत सम्मान प्रदान किया गया।

जिला बिलासपुर के बरठीं के कंडयाणा गांव के पदम्श्री से अलंकृत प्रेम लाल गौतम, जिला हमीरपुर की नादौन तहसील के नौंहंगी गांव के डा. ओपी शर्मा, अटल सुपर स्पैशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान, चमियाणा, जिला शिमला के प्रिंसीपल डा. ब्रिज शर्मा, शिमला निवासी हरलीन कौर और जिला बिलासपुर की घुमारवीं तहसील के बछरीन गांव की स्नेहलता को व्यक्तिगत श्रेणी में हिमाचल गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने जिला स्तरीय पुरस्कार के लिए किन्नौर पुलिस के एएसआई विकास गुलेरिया, हैड कांस्टेबल ललित कुमार तथा मेहर चंद को उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कृत किया। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता भीम सेन नेगी, कनिष्ठ अभियंता सुमित डोगरा और अशोक कुमार, टैक्नीशियन मेहर सिंह और संजीव कुमार को भी सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमोें के प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान 24 परिवारों को मुख्यमंत्री ने एफआरए के तहत भूमि के पट्टे भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के 9 लाभार्थियों को पहली किस्त के रूप में एक-एक लाख रुपए के चैक भी प्रदान किए। यह राशि विधवाओं, निराश्रित और एकल महिलाओं को घर बनाने के लिए प्रदान की गई है, जिन्हें इस योजना के तहत 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!