मौसम विभाग के अनुसार दो दिन रहेगी बारिश की संभावना, धर्मपुर आपदा पर शीतला माता की भविष्यवाणी हुई, गूर के माध्यम से दी चेतावनी, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

हिमाचल डैस्क: मानसून अब धीमा पड़ने वाला है और अब आगामी एक सप्ताह तक किसी भी प्रकार का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, अपितु हल्की-फुल्की बारिश हो सकती है। राज्य में मानसून अपने अंतिम दौर में है, लेकिन बारिश और भूस्खलन से जनजीवन अब भी प्रभावित है। 15 सितम्बर की रात धर्मपुर में आई बाढ़ ने पूरे क्षेत्र को तबाह कर दिया। इस विनाशकारी आपदा के बाद लोग शीतला माता की उस भविष्यवाणी को याद कर सिहर उठे हैं, जो जून माह के मेले बाकर साजे में की गई थी।

मानसून अब धीमा पड़ने वाला है और अब आगामी एक सप्ताह तक किसी भी प्रकार का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, अपितु हल्की-फुल्की बारिश हो सकती है। राज्य में मानसून अपने अंतिम दौर में है, लेकिन बारिश और भूस्खलन से जनजीवन अब भी प्रभावित है।

15 सितम्बर की रात धर्मपुर में आई बाढ़ ने पूरे क्षेत्र को तबाह कर दिया। इस विनाशकारी आपदा के बाद लोग शीतला माता की उस भविष्यवाणी को याद कर सिहर उठे हैं, जो जून माह के मेले बाकर साजे में की गई थी।

लगभग 2 दशकों से आऊटसोर्स के आधार पर सेवाएं देने वाले कम्प्यूटर शिक्षकों को प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेरैंट टीचर्ज एसोसिएशन के अंतर्गत लगाए गए शिक्षकों, ग्रामीण विद्या उपासकों व प्राइमरी असिस्टैंट टीचर्ज की तर्ज पर याचिका दाखिल करने की तारीख से नियमित करने के आदेश जारी किए हैं।

तिब्बती धर्मगुरु एवं नोबेल पुरस्कार विजेता दलाई लामा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर पत्र लिखकर बधाई दी है। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में दलाईलामा ने कहा कि "भारत में सबसे लंबे समय तक रहने वाले अतिथि के रूप में मैंने पिछले कुछ वर्षों में हुए दूरगामी विकास और समृद्धि को प्रत्यक्ष रूप से देखा है।

करियर प्वाइंट यूनिवर्सिटी के समुदाय सेवा निदेशालय के सौजन्य से स्थानीय क्षेत्र में किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु ड्रैगन फ्रूट की खेती की एक नई पहल शुरू की गई है।

अंबुजा कंपनी के परिसर में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय रोडी के पास मंगलवार को सड़क किनारे खड़े एक सफेदे का विशाल पेड़ अचानक गिर गया। पेड़ की चपेट में बस का इंतजार कर रहे कुछ लोग भी आ गए।

प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नयनादेवी जी मंदिर में 22 सितम्बर से 1 अक्तूबर तक आयोजित होने वाले आश्विन नवरात्र मेले की तैयारियों को लेकर बचत भवन में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

भानुपल्ली-बैरी रेलवे प्रोजैक्ट के तहत मेहला में बन रही टनल के निर्माण में जुटी एक लोडर मशीन अचानक बागछाल के पास गहरी खाई में गिर गई, जिससे ऑप्रेटर गंभीर रूप से घायल हो गया।

डल्हौजी में सुभाष चौक के नजदीक पोटराइन मार्ग पर भूस्खलन के कारण सड़क का एक बड़ा भाग क्षतिग्रस्त हो गया। इसके साथ कुछ पेड़ भी नीचे नगर परिषद के रैस्ट हाऊस के ऊपर मलबे सहित गिर गए।

पठानकोट-चम्बा-भरमौर एनएच पर तुनुहट्टी के समीप हटली नामक स्थान पर पहाड़ी दरक गई। इससे एक के बाद एक 3 भारी-भरकम चट्टानें सड़क पर आ गिरीं। इस कारण दिनभर मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित होती रही।