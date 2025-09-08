कर्मचारियों के विरोध के बाद CM सुक्खू का बड़ा फैसला, नहीं होगी किसी भी कर्मचारी के वेतन में कटौती, मंगलवार से धीमा पड़ेगा मानसून, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

Edited By Kuldeep, Updated: 08 Sep, 2025 11:14 PM

कर्मचारियों के विरोध के बाद प्रदेश सरकार ने सोमवार को हाइएस्ट ग्रेड पे वापस लेने को लेकर जारी अधिसूचना पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी है।

राज्य में इंद्रदेव थोड़ी नरमी दिखाने वाले हैं। यानि आगामी एक सप्ताह तक मानसून थोड़ा धीमा पड़ जाएगा, क्योंकि 9 से लेकर 14 सितम्बर तक किसी भी प्रकार का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, अपितु हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है।

Shimla: कर्मचारियों के विरोध के बाद CM सुक्खू का बड़ा फैसला, नहीं होगी किसी भी कर्मचारी के वेतन में कटौती

Weather Update: मंगलवार से धीमा पड़ेगा मानसून, नहीं कोई चेतावनी

राज्य में इंद्रदेव थोड़ी नरमी दिखाने वाले हैं। यानि आगामी एक सप्ताह तक मानसून थोड़ा धीमा पड़ जाएगा, क्योंकि 9 से लेकर 14 सितम्बर तक किसी भी प्रकार का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, अपितु हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है।

Kangra: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संभावित दौरे में आ सकते हैं संसदीय क्षेत्र कांगड़ा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के दाैरे पर आ सकते हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि माैसम साफ रहा तो पीएम मोदी मंगलवार को यहां पहुंचने पर धर्मशाला में बैठक कर आपदा से हुए नुकसान पर विस्तृत जानकारी ले सकते हैं।

Kangra: पीएम सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात रहेंगे 300 से अधिक पुलिस जवान

हिमाचल प्रदेश में बरसात के चलते आई आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के साथ मंगलवार को यहां आयोजित होने वाली आपदा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के धर्मशाला में आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के लिए 300-315 पुलिस जवान व अधिकारी चप्पे-चप्पे पर तैनात रहकर यहां हो रही हर गतिविधि पर पैनी नजर रखेंगे।

Shimla: कांगड़ा एयरपोर्ट केे विस्तारीकरण की कवायद के बीच AAI ने सरकार को भेजी 3 आपत्तियां

कांगड़ा एयरपोर्ट केे विस्तारीकरण की कवायद के बीच आड़े आ रही अड़चनों को दूर करने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जानकारी के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने 3 आपत्तियां प्रदेश सरकार को भेजी हैं।

Kullu: छेंउर व दोहरानाला में बादल फटे, 3 पुल बहे.. लोगों में अफरा-तफरी का माहौल

जिला कुल्लू के छेंउर और दोहरानाला में सोमवार को बादल फटने से नुक्सान हुआ। छेंउर में 3 पुल बह गए जिससे लोगों के खेत व बगीचे भी बाढ़ की भेंट चढ़ गए। छेंउर गांव के पास बड़ोगी रोड पर नाले में बादल फटने की घटना पेश आई।

Kangra: ट्रस्ट ने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए युवक को दी 50,000 की सहायता

स्वामी रामानंद जी रिलीजियस एवं चैरिटेबल ट्रस्ट, संसाल द्वारा लदरही निवासी शुभम ठाकुर पुत्र सुरेश कुमार, आयु 24 वर्ष की किडनी ट्रांसप्लांट के लिए होने वाले व्यय को वहन करने के लिए उनके परिवार को 50,000 रुपए का आर्थिक सहयोग किया गया।

Hamirpur: तकनीकी विश्वविद्यालय ने जारी किया स्पॉट राऊंड काऊंसलिंग का शैड्यूल

हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने स्नातक व स्नातकोत्तर विषयों की खाली सीटों को भरने के लिए स्पॉट राऊंड काऊंसलिंग करने का निर्णय लिया है।

Shimla: छोटे से गांव चियोग की बेटी भारतीय वायुसेना में बनी फ्लाइंग ऑफिसर

ठियोग उपमंडल के गांव चियोग (बागड़ी) की बेटी अदिति चंदेल ने भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में नई इबारत लिखी है। अदिति ने बैंगलुरू में अपने प्रशिक्षण को सफलतापूर्पक पूरा किया और 6 सितम्बर को यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

Shimla: सितम्बर माह की 8 तारीख बीती HRTC कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन

सितम्बर माह की 8 तारीख बीत जाने के बाद भी एचआरटीसी कर्मचारियों, अधिकारियों व चालक-परिचालकों सहित अन्य कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। कर्मचारी पिछले एक सप्ताह से वेतन आने का इंतजार कर रहे हैं।