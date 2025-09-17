Solan: ऐसे भी आ सकती है मौत, काल बना सफेदे का पेड़, एक की गई जान, 2 घायल

अंबुजा कंपनी के परिसर में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय रोडी के पास मंगलवार को सड़क किनारे खड़े एक सफेदे का विशाल पेड़ अचानक गिर गया। पेड़ की चपेट में बस का इंतजार कर रहे कुछ लोग भी आ गए।

अर्की (सुरेंद्र): अंबुजा कंपनी के परिसर में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय रोडी के पास मंगलवार को सड़क किनारे खड़े एक सफेदे का विशाल पेड़ अचानक गिर गया। पेड़ की चपेट में बस का इंतजार कर रहे कुछ लोग भी आ गए। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे एम्स बिलासपुर रैफर किया गया था, लेकिन उसकी मौत हो गई। एक लड़की को गंभीर चोटें आईं और उसे आईजीएमसी शिमला रैफर किया गया है। एक अन्य घायल व्यक्ति का स्थानीय स्तर पर उपचार कर उसे घर भेज दिया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्थानीय लोग और कंपनी के कर्मचारी तुरंत राहत कार्य में जुट गए। लोगों ने प्रशासन से प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता प्रदान करने की मांग की है।