  • 7 जिलों में भारी बारिश का यैलो अलर्ट, कर्नाटक सड़क हादसे में हिमाचल के जवान की मौत, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

Edited By Kuldeep, Updated: 13 Sep, 2025 10:17 PM

himachal top 10 news

हिमाचल डैस्क: यैलो अलर्ट के बीच में बिलासपुर में बादल फटने की घटना सामने आई है, जबकि शनिवार को राजधानी शिमला में हल्की बारिश के अलावा कुछ हिस्सों में वर्षा हुई है।हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर सदर उपमंडल के अंतर्गत आने वाली कोठीपुरा पंचायत के चलेहली गांव के रहने वाले 26 वर्षीय सेना के जवान अजय ठाकुर का निधन हो गया है।

 

Weather Update: 7 जिलों में भारी बारिश का यैलो अलर्ट, बिलासपुर में फटा बादल
कर्नाटक में हुआ दर्दनाक हादसा: हिमाचल के जवान की हुई मौत, गांव में पसरा मातम
हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर सदर उपमंडल के अंतर्गत आने वाली कोठीपुरा पंचायत के चलेहली गांव के रहने वाले 26 वर्षीय सेना के जवान अजय ठाकुर का निधन हो गया है।

Shimla: बिजली बोर्ड आऊटसोर्स संघ ने उठाया सवाल, बिजली मित्र बनकर 6 हजार रुपए से क्या घर चला पाएंगे युवा
प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली बिजली मित्र योजना के शुरू होने से पहले ही विरोध शुरू हो गया है। बिजली बोर्ड आऊटसोर्स कर्मचारी संघ ने सरकार द्वारा जारी की जा रही, बिजली मित्र योजना का पूर्ण विरोध किया है।

Shimla: स्टडी करने के बाद ही स्कूलों को CBSE बोर्ड करने पर विचार करेगी सरकार
प्रदेश के सरकारी स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड करने से पहले सरकार इस मामले को स्टडी करेगी। इसके बाद ही इसमें विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड कर्मचारी महासंघ को ऐसा आश्वासन दिया है।

Himachal: अब ट्रैकिंग करने वाले सैलानी व लोग नहीं भटकेंगे रास्ता, वन विभाग करने जा रहा ये बड़ा काम
हिमाचल प्रदेश में अब ट्रैकिंग पर आने वाले सैलानी व लोग अपना रास्ता नहीं भटकेंगे। वन विभाग राज्य के सभी ट्रैकिंग रूट्स को एक मोबाइल एप में अपलोड करने जा रहा है।

Shimla: पसंदीदा काॅलेज न मिलने पर छात्राें ने नहीं लिया प्रवेश...बीएड की 4795 सीटें खाली, काऊंसलिंग जारी
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) के तहत बीएड में प्रवेश के लिए दूसरे राऊंड की काऊंसलिंग के बाद भी 4795 सीटें खाली हैं। एचपीयू के शिक्षा विभाग में 20 सीटें खाली हैं, जबकि राजकीय शिक्षा महाविद्यालय धर्मशाला में 79 सीटें और 54 निजी बीएड काॅलेजों में 4696 सीटें अभी भी खाली हैं।

Mandi: आपदा में जनता को अकेला छोड़ दिल्ली भाग रहे मुख्यमंत्री : जयराम
पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आपदा की इस घड़ी में राज्य सरकार पर असंवेदनशीलता का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र के 7 मंत्री हिमाचल के लोगों का दुःख-दर्द सुनने के लिए आए हैं लेकिन सरकार का एक भी मंत्री फील्ड में नजर नहीं आ रहा है।

Shimla: मुखबिर की सूचना पर पुलिस के हाथ लगी सफलता, चिट्टे सहित 24 साल का युवक गिरफ्तार
नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस उपमंडल रोहड़ू की डिटैक्शन सैल टीम को एक सफलता हाथ लगी है। टीम ने पटसारी के पास दबिश देकर एक युवक को 5.22 ग्राम चिट्टे (हैरोइन) सहित गिरफ्तार किया है।

Shimla: 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर नज़र, ग्रांट में इजाफे से ही सुधरेगी आर्थिक सेहत : मुकेश अग्निहोत्री
हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने साफ कहा है कि पहाड़ी प्रदेश का पुनर्गठन राजनीतिक हित पूरे करने के लिए हुआ था व वित्तीय व्यवहार्यता के मानदंडों पर प्रदेश आज भी कहीं खरा नहीं उतरता है।

भोले के भक्तों के लिए खुशखबरी! अब और भी सुरक्षित और सुगम होगी मणिमहेश की पावन यात्रा
उत्तर भारत की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और सुगम होने जा रही है। भोले के भक्तों के लिए यह खबर किसी सौगात से कम नहीं है, जो हर साल कठिन चढ़ाई और खतरनाक रास्तों की परवाह किए बिना अपने आराध्य के दर्शन को पहुंचते हैं।

