Hamirpur: सीपीयू के समुदाय सेवा निदेशालय ने ड्रैगन फ्रूट खेती की नई पहल की शुरू

हमीरपुर (राजीव): करियर प्वाइंट यूनिवर्सिटी के समुदाय सेवा निदेशालय के सौजन्य से स्थानीय क्षेत्र में किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु ड्रैगन फ्रूट की खेती की एक नई पहल शुरू की गई है। विश्वविद्यालय के इस प्रयास का उद्देश्य किसानों को पारंपरिक फसलों से आगे बढ़ाकर ऐसी आधुनिक व उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर प्रेरित करना है, जिनसे उन्हें अधिक आय प्राप्त हो सके। विशेषज्ञों का मानना है कि ड्रैगन फ्रूट न केवल जलवायु की दृष्टि से उपयुक्त है, बल्कि स्वास्थ्यवर्धक गुणों के कारण बाजार में इसकी भारी मांग भी है। इस अवसर पर समुदाय सेवा निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि इस पहल के अंतर्गत कार्यशाला में किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण, बीज वितरण एवं मार्गदर्शन उपलब्ध करवाया जाएगा।

वहीं छात्रों को भी व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, जिससे वे आधुनिक कृषि तकनीकों से परिचित हो सकेंगे। स्थानीय लोगों ने कहा कि यह प्रयास न केवल किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होगा, बल्कि युवाओं को कृषि क्षेत्र में नवाचार के लिए भी प्रेरित करेगा। इस दौरान समुदाय निदेशालय के निदेशक डा. गुलशन शर्मा ने कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर व ऊना के किसानों से ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने व अपना नामांकन करवाकर कार्यशाला में बताई जाने वाली विभिन्न जानकारियों का लाभ उठाने की अपील की है।