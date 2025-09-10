Weather Update: 3 दिन फिर रहेगा भारी बारिश का यैलो अलर्ट, त्रिपुरा सरकार ने हिमाचल को भेजे राहत सामग्री से भरे 3 ट्रक, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

राज्य में अभी मौसम थोड़ी राहत प्रदान कर रहा है और गुरुवार को भी मौसम हल्की फुल्की वर्षा के बीच साफ बना रहेगा, लेकिन 12 सितम्बर से 3 दिनों तक मानसून फिर से रफ्तार पकड़ेगा और इस दौरान कई जिलों में अलग-अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने की...

हिमाचल डैस्क: राज्य में अभी मौसम थोड़ी राहत प्रदान कर रहा है और गुरुवार को भी मौसम हल्की फुल्की वर्षा के बीच साफ बना रहेगा, लेकिन 12 सितम्बर से 3 दिनों तक मानसून फिर से रफ्तार पकड़ेगा और इस दौरान कई जिलों में अलग-अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने की संभावनाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं और मैदानी व निचले तथा मध्य पर्वतीय इलाकों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और एक-दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, जबकि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश की हलचल रहेगी। त्रिपुरा सरकार द्वारा हिमाचल में आई आपदा को लेकर राहत सामग्री से भरे 3 ट्रकों को हिमाचल भेजा है। यह सभी ट्रक आज ऊना पहुंचे हैं। जहां पर भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और विधायक सतपाल सती ने भाजपा कार्यालय में राहत सामग्री से भरे ट्रकों को रिसीव किया।

राज्य में अभी मौसम थोड़ी राहत प्रदान कर रहा है और गुरुवार को भी मौसम हल्की फुल्की वर्षा के बीच साफ बना रहेगा, लेकिन 12 सितम्बर से 3 दिनों तक मानसून फिर से रफ्तार पकड़ेगा और इस दौरान कई जिलों में अलग-अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने की संभावनाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं और मैदानी व निचले तथा मध्य पर्वतीय इलाकों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और एक-दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, जबकि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश की हलचल रहेगी।

त्रिपुरा सरकार द्वारा हिमाचल में आई आपदा को लेकर राहत सामग्री से भरे 3 ट्रकों को हिमाचल भेजा है। यह सभी ट्रक आज ऊना पहुंचे हैं। जहां पर भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और विधायक सतपाल सती ने भाजपा कार्यालय में राहत सामग्री से भरे ट्रकों को रिसीव किया।

प्रदेश के 229 सरकारी स्कूलों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएससी) से एफिलिएट करने की मंजूरी मिली है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों की सूची भी जारी कर दी है।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) से संबद्धता प्राप्त कालेजों में चल रहे स्नातक कोर्सिज में प्रवेश लेने का एक और मौका मिला है। प्रवेश से वंचित रहे विद्यार्थियों को कालेजों में प्रवेश की अंतिम तिथि अब 20 सितम्बर तक बढ़ा दी है।

प्रदेश हाईकोर्ट में गुड़िया रेप व निर्मम हत्या के दोषी नीलू चरानी की अपील पर सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने राज्य सरकार को गृह सचिव के माध्यम से प्रतिवादी बनाने के आदेश दिए। कोर्ट ने सरकार को अगली सुनवाई तक नीलू का हिरासत प्रमाणपत्र पेश करने के आदेश दिए।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) के सैंटर फॉर डिस्टैंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन (सीडीओई) ने बीएड कोर्स में प्रवेश के लिए काऊंसलिंग शैड्यूल जारी कर दिया है। सत्र 2025-26 के लिए बीएड में प्रवेश के लिए ऑफलाइन काऊंसलिंग विश्वविद्यालय के सभागार में होगी।

नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटैंस (एनडीपीएस) अधिनियम के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण निर्णय में विशेष न्यायालय-1 मंडी ने सुनील कुमार पुत्र ज्योति राम निवासी गांव सिलरी, डाकघर डोभी व जिला कुल्लू और सुनील चंद पुत्र जान चंद निवासी गांव शीम, डाकघर डोभी व जिला कुल्लू को दोषी करार देते हुए प्रत्येक दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 1,00,000 रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।

डाॅ. वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नाहन में एक महिला प्रशिक्षु डाॅक्टर ने अस्पताल में तैनात एक सिक्योरिटी गार्ड पर यौन उत्पीड़न सहित अन्य गंभीर आरोप लगाए हैं।

हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय डरोह में संस्थान के नए प्रधानाचार्य डॉ. डीके चौधरी, आईपीएस, डीआईजी ने कार्यभार संभाल लिया है। डॉ. डीके चौधरी 2008 बैच के आईपीएस हैं तथा कांगड़ा जिले से संबंध रखते हैं।

नगरोटा सूरियां के साथ लगती पंचायत सकरी में सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान ललिता कुमारी (55) पंचायत खैरियां निवासी के रूप में हुई।