Chamba: पहाड़ी दरकने से सड़क पर गिरीं चट्टानें, 2 घंटे बंद रहा पठानकोट-भरमौर NH

Edited By Vijay, Updated: 17 Sep, 2025 07:15 PM
पठानकोट-चम्बा-भरमौर एनएच पर तुनुहट्टी के समीप हटली नामक स्थान पर पहाड़ी दरक गई। इससे एक के बाद एक 3 भारी-भरकम चट्टानें सड़क पर आ गिरीं।
तुनुहट्टी (संजय): पठानकोट-चम्बा-भरमौर एनएच पर तुनुहट्टी के समीप हटली नामक स्थान पर पहाड़ी दरक गई। इससे एक के बाद एक 3 भारी-भरकम चट्टानें सड़क पर आ गिरीं। इस कारण दिनभर मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित होती रही। दोपहर बाद 4 बजे के बाद बड़ी चट्टान गिरने से मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया, जिसे 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद यातायात के लिए बहाल किया गया। सड़क पर गिरे पत्थरों को चालक द्वारा मशीनरी से हटाने का प्रयास तो किया गया, लेकिन पत्थर भारी होने के कारण इसे सड़क से हटाने में कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद विभाग द्वारा सड़क पर गिरे पत्थरों को बारी-बारी से ब्लास्ट किया गया और इन्हें मशीनरी की मदद से सड़क से हटाया गया।
विभाग द्वारा की गई इस प्रक्रिया के दौरान वाहन चालकों को यहां खड़ा होकर मार्ग बहाल होने का इंतजार करना पड़ा। इससे पूर्व बीते रविवार को देर रात भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन से भरी मात्रा में मलबा पत्थरों और पेड़ों के साथ सड़क पर गिरा था, जिसके कारण यह मार्ग 12 घंटे तक वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद हो गया था। मार्ग बंद होने की सूचना मिलते ही एनएच प्राधिकरण द्वारा 5 से 6 मशीनरियों को मार्ग बहाल करने में लगाया गया था और कड़ी मशक्कत के बाद मार्ग के एक किनारे से मलबे और पेड़ों को हटा दिया गया था, जिसके बाद ही वाहनों को 12 घंटे के बाद यहां से निकाला गया था।