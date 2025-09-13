हिमाचल में फिर से बिगड़ने वाला है मौसम, यह दो दिन बारिश होने की भी संभावना

हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में अब मौसम फिर से बिगड़ने लगा है। ऐसे में अब कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के द्वारा 13 और 14 सितंबर को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है....

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में अब मौसम फिर से बिगड़ने लगा है। ऐसे में अब कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के द्वारा 13 और 14 सितंबर को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है. जबकि आज यानि 13 सितंबर को कुछ जहगों पर भारी बारिश होने की संभावना है।

वहीं कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और मंडी जिले के कुछ हिस्सों में हल्की तो कुछ हिस्सों में तीव्र बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जबकि शिमला, सिरमौर, सोलन कुल्लू और चंबा जिले के अलग अलग स्थानों पर हल्की से माध्यम बारिश का येलो अलर्ट रहेगा।

कल यहां हई बारिश

हिमाचल प्रदेश के मंडी और सोलन जिले के कई स्थानों में जहां 12 सितम्बर को सुबह के समय बारिश का सिलसिला जारी रहा। वहीं कुल्लू, कांगड़ा, चंबा में तेज धूप खिलने से सड़कों की बहाली का कार्य तेज हो पाया है। वहीं 13 सितंबर से भी कई इलाकों में आसमान ने बदल छाए रहेंगे, जिससे यहां तापमान में भी बदलाव दर्ज किया जा सकता है।

