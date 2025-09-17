Bilaspur: रेलवे टनल के निर्माण में जुटी लोडर मशीन खाई में गिरी, ऑप्रेटर गंभीर घायल

भानुपल्ली-बैरी रेलवे प्रोजैक्ट के तहत मेहला में बन रही टनल के निर्माण में जुटी एक लोडर मशीन अचानक बागछाल के पास गहरी खाई में गिर गई, जिससे ऑप्रेटर गंभीर रूप से घायल हो गया।

बिलासपुर (बंशीधर): भानुपल्ली-बैरी रेलवे प्रोजैक्ट के तहत मेहला में बन रही टनल के निर्माण में जुटी एक लोडर मशीन अचानक बागछाल के पास गहरी खाई में गिर गई, जिससे ऑप्रेटर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना गत देर रात की बताई जा रही है। गनीमत यह रही कि लोडर मशीन पत्थरों के बीच फंस गई, जिससे यह सीधे सतलुज नदी में नहीं गिरी, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था।

बताया जा रहा है कि ऑप्रेटर प्रदीप कुमार निवासी स्वाहण, तहसील श्री नयनादेवी जी गत रात लोडर मशीन को लेकर जा रहा था। बागछाल के पास सड़क पर फिसलन के कारण लोडर मशीन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। घटना की सूचना मिलते ही निर्माण कंपनी के कर्मचारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और घायल प्रदीप कुमार को खाई से बाहर निकाला।

इसके बाद उसे एम्बुलैंस के माध्यम से उपचार हेतु एम्स बिलासपुर भेज दिया गया। फिलहाल वह एम्स बिलासपुर में उपचाराधीन है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। डीएसपी बिलासपुर मदन धीमान ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि थाना स्वारघाट पुलिस द्वारा मामले की छानबीन की जा रही है।