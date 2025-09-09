पीएम मोदी का धर्मशाला में बड़ा ऐलान, बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए जारी किया 1500 करोड़ का राहत पैकेज, हिमाचल में फिर बरसेंगे बादल, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

Edited By Kuldeep, Updated: 09 Sep, 2025 10:27 PM

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्य के लिए ₹1500 करोड़ की वित्तीय सहायता का ऐलान किया है।

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्य के लिए ₹1500 करोड़ की वित्तीय सहायता का ऐलान किया है। हिमाचल प्रदेश में लंबे समय बाद मंगलवार को लोगों ने थोड़ी राहत की साँस ली, क्योंकि पूरे दिन राज्य के लगभग सभी हिस्सों में तेज़ धूप खिली रही।

पीएम मोदी का धर्मशाला में बड़ा ऐलान, बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए जारी किया 1500 करोड़ का राहत पैकेज

हिमाचल में फिर बरसेंगे बादल! इन जिलों के लिए येलो अलर्ट, जानिए अपडेट

Kangra: प्रदेश में बारिश से तबाही पर दलाईलामा ने जताया शोक, देंगे राहत सहयोग

तिब्बती आध्यात्मिक गुरु 14वें दलाईलामा ने हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष हुई भारी वर्षा से बड़े पैमाने पर जन-धन के नुक्सान पर गहरी संवेदना व्यक्त की है।

Kangra: इंजीनियरिंग कालेज को बम से उड़ाने व टांडा मैडीकल कॉलेज में 3 बम रखने की धमकी

डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मैडीकल कॉलेज टांडा को तीन बम कॉलेज परिसर में रखे होने की सूचना आई। इस बात की जानकारी देते हुए कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मिलाप शर्मा ने बताया कि इसकी सूचना मेल द्वारा प्राप्त हुई।

Himachal: योगी आदित्यनाथ ने भेजे 26 ट्रक राशन सामग्री, जयराम ने कंडवाल से किए रवाना

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा जसवंत सिंह सैनी परलीमैंट्री अफेयर मंत्री के नेतृत्व में बाढ़ पीड़ितों के लिए 26 ट्रक राशन सामग्री के आज ज्योति रिसोर्ट कंडवाल से हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, विधायक विपिन परमार, विधायक रणबीर निक्का, पूर्व विधायक रीता धीमान सहित भाजपा नेताओं की उपस्थिति में प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए रवाना किए।

Shimla: लोक निर्माण मंत्री ने खरीदे 35 बोलैरो कैंपर, हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंगलवार को महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड से खरीदे गए 35 बोलैरो कैंपर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

Shimla: IGMC में पहली बार 5 माह के शिशु का बाएं हेमिडियाफ्राम इवेंट्रेशन का थोरैकोस्कोपिक रिपेयर सफल

आईजीएमसी शिमला ने बाल शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए पहली बार 5 माह के शिशु में बाएं हेमिडियाफ्राम इवेंट्रेशन का थोरैकोस्कोपिक रिपेयर सफलतापूर्वक किया गया।

Kullu: सैंज के 2 गांवों में 2 दर्जन घरों को भूस्खलन से खतरा, ग्रामीणों ने खाली किए घर

कुल्लू जिला के तहत सैंज तहसील की ग्राम पंचायत सूचेहन के दो गांव उजड़ने की कगार पर हैं। सैंज जल विद्युत परियोजना विद्युत गृह के साथ लगते मातला व जाखला गांवों के करीब सभी घरों में भूस्खलन के कारण दरारें आ गई हैं।

Kangra: शांता के गिला करने के बाद नायब सैनी के 5 करोड़ हिमाचल के खाते में

शांता का गिला और नायब सैनी के 5 करोड़ हिमाचल सरकार के खाते में आ पहुंचे। हरियाणा के मुख्यमंत्री' नायब सैनी ने स्वयं शांता कुमार को दूरभाष के माध्यम से इसकी सूचना दी।

HPBOSE: 10 विषयों के लिए TET परीक्षा की तारीखें घाेषित, यहां देखें पूरा शैड्यूल

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10 विषयों की टैट परीक्षाओं का शैड्यूल मंगलवार को घोषित कर दिया है। तय शैड्यूल के मुताबिक 10 विषयों की टैट परीक्षाएं 2 नवम्बर से 16 नवम्बर तक दो सत्रों में आयोजित की जाएंगी।

Shimla: बैंक खाता आधार से सीड न होने के कारण रुकी 1234 छात्रों की छात्रवृत्ति

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने प्रदेश शिक्षा विभाग को शैक्षिक सत्र 2023-24 के पीएम यशस्वी, प्री-मैट्रिक ओबीसी, ईबीसी डीएनटी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए हैं।