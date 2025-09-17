Main Menu

Mandi: धर्मपुर आपदा पर शीतला माता की भविष्यवाणी हुई, गूर के माध्यम से दी चेतावनी

Edited By Kuldeep, Updated: 17 Sep, 2025 07:11 PM

dharampur shitala mata prophecy

15 सितम्बर की रात धर्मपुर में आई बाढ़ ने पूरे क्षेत्र को तबाह कर दिया। इस विनाशकारी आपदा के बाद लोग शीतला माता की उस भविष्यवाणी को याद कर सिहर उठे हैं, जो जून माह के मेले बाकर साजे में की गई थी।

धर्मपुर (शर्मा): 15 सितम्बर की रात धर्मपुर में आई बाढ़ ने पूरे क्षेत्र को तबाह कर दिया। इस विनाशकारी आपदा के बाद लोग शीतला माता की उस भविष्यवाणी को याद कर सिहर उठे हैं, जो जून माह के मेले बाकर साजे में की गई थी। मंदिर में इस दौरान तीनों भाई-बहनों शीतला माता, देव कमरूनाग और देव पांडला का पवित्र मिलन हुआ था। तभी मंदिर के गूर ने भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि धर्मपुर में महा प्रलय आएगी और उस प्रलय से मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। उस समय लोगों ने इसे आस्था का हिस्सा मानकर गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब जब बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है तो यह भविष्यवाणी सच होती प्रतीत हो रही है।

आपदा के अगले दिन 16 सितम्बर को बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शीतला माता मंदिर प्रांगण में एकत्र हुए और माता से ऐसी तबाही को रोकने की गुहार लगाई। इसी दौरान माता शीतला ने अपने गूर के माध्यम से पुनः चेताया कि अगर नहीं सुधरे तो दोबारा मौका नहीं दूंगी। अपनी मर्यादाओं में रहो, मर्यादाओं का उल्लंघन मत करो। स्थानीय लोग इसे देवी-देवताओं का कड़ा संदेश मान रहे हैं और विश्वास करते हैं कि यह समाज के लिए आत्ममंथन का समय है। अब देखना यह है कि लोग अपनी गलतियों से सबक लेकर सुधार की ओर बढ़ते हैं या फिर विनाश की राह पर।

