  • 5 जिलों में रहेगा भारी बारिश का यैलो अलर्ट, मंडी जिला के इन उपमंडलों में बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

5 जिलों में रहेगा भारी बारिश का यैलो अलर्ट, मंडी जिला के इन उपमंडलों में बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

Edited By Kuldeep, Updated: 16 Sep, 2025 10:30 PM

himachal top 10 news

यैलो अलर्ट के बीच में सोमवार रात्रि को मंडी और शिमला में मानसून की बारिश ने खूब तबाही मचाई है। मंडी जिले के धर्मपुर, शिवाबदार और निहरी के हाड़ाबोई में 4 लोगों की मौत हो गई है।

हिमाचल डैस्क: यैलो अलर्ट के बीच में सोमवार रात्रि को मंडी और शिमला में मानसून की बारिश ने खूब तबाही मचाई है। मंडी जिले के धर्मपुर, शिवाबदार और निहरी के हाड़ाबोई में 4 लोगों की मौत हो गई है। मंडी जिले में भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने 17 सितम्बर को धर्मपुर, सरकाघाट उपमंडल और सुंदरनगर के निहरी उपमंडलों में सभी स्कूल, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने का आदेश दिया है।

 

Weather Update: 5 जिलों में रहेगा भारी बारिश का यैलो अलर्ट, मंडी जिले में 4 लोगों की मौत
यैलो अलर्ट के बीच में सोमवार रात्रि को मंडी और शिमला में मानसून की बारिश ने खूब तबाही मचाई है। मंडी जिले के धर्मपुर, शिवाबदार और निहरी के हाड़ाबोई में 4 लोगों की मौत हो गई है।

Mandi: मंडी जिला के इन उपमंडलों में बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान
मंडी जिले में भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने 17 सितम्बर को धर्मपुर, सरकाघाट उपमंडल और सुंदरनगर के निहरी उपमंडलों में सभी स्कूल, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने का आदेश दिया है।

Himachal: विमल नेगी मौत मामले में गिरफ्तार ASI पर कसा CBI का शिकंजा, 26 सितम्बर तक न्यायिक हिरासत में भेजा
पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए निलंबित एएसआई को सीबीआई की विशेष अदालत ने 26 सितम्बर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

हिमाचल में इस वर्ष 1 लाख नए किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य
प्रदेश सरकार ने 3.06 लाख किसानों और बागवानों को प्राकृतिक खेती पद्धति का प्रशिक्षण दिया है। इसके अलावा सरकार ने वर्ष 2025-26 तक एक लाख नए किसानों को इस पहल से जोड़ने का लक्ष्य रखा है।

Shimla: मलबे को चयनित स्थान पर डंप नहीं करने पर अधिकारी होंगे चार्जशीट, ठेकेदारों के लाइसैंस भी होंगे रद्द
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व ठेकेदारों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के दौरान निकले मलबे को चयनित जगह पर ही डंप नहीं किया जा रहा है।

Shimla: हाईकोर्ट से बिना स्वीकृति नियुक्त एसएमसी और पीटीए शिक्षकों को बड़ी राहत
प्रदेश हाईकोर्ट ने बिना स्वीकृति नियुक्त एसएमसी और पीटीए शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने ऐसे अध्यापकों को नई नियुक्तियों की काऊंसलिंग में उक्त अनुभव प्रमाण पत्र के निर्धारित नंबर देने के आदेश जारी किए हैं।

Mandi: सुक्खू सरकार का रवैया गैर-जिम्मेदाराना : जयराम
पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी धर्मपुर का दौरा किया और बाढ़ से हुए नुक्सान का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे और उन्होंने बस स्टैंड के आसपास हुए नुक्सान की जानकारी दी।

Shimla: एचएएस की मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के ई-एडमिट कार्ड जारी, HPPSC ने जारी किए दिशा-निर्देश
हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा (एचएएस) प्रतियोगी मुख्य परीक्षा के दृष्टिगत उम्मीदवारों के ई-एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी वैबसाइट पर ई-एडमिट कार्ड अपलोड किए हैं।

Hamirpur: सुजानपुर-संधोल मुख्य सड़क पर भूस्खलन, साढे़ 4 घंटे थमे रहे वाहनाें के पहिए
साेमवार रात क्षेत्र में हुई भारी बारिश के चलते मंगलवार सुबह 5 बजे सुजानपुर-संधोल मुख्य सड़क ब्यास पुल के साथ भूस्खलन से वाहनों के आवागमन के लिए बंद हो गई, जिसे सुबह 9:30 बजे के करीब बहाल किया गया।

Shimla: हत्या के प्रयास मामले में दोषी को 10 साल का कठाेर कारावास, 32 बोर की लाइसैंसी पिस्तौल से की थी फायरिंग
जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने बीते बुधवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए सुनील कुमार (50) पुत्र कर्म चंद निवासी शलोग तहसील ननखड़ी को हत्या के प्रयास के मामले में दोषी ठहराया।

