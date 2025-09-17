Kangra: धर्मगुरु दलाईलामा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन पर दी बधाई

तिब्बती धर्मगुरु एवं नोबेल पुरस्कार विजेता दलाई लामा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर पत्र लिखकर बधाई दी है।

धर्मशाला (विवेक): तिब्बती धर्मगुरु एवं नोबेल पुरस्कार विजेता दलाई लामा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर पत्र लिखकर बधाई दी है। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में दलाईलामा ने कहा कि "भारत में सबसे लंबे समय तक रहने वाले अतिथि के रूप में मैंने पिछले कुछ वर्षों में हुए दूरगामी विकास और समृद्धि को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। मैं आपको हाल के दिनों में आपके बढ़ते आत्मविश्वास और शक्ति के लिए बधाई देता हूं।

भारत की सफलता वैश्विक विकास में भी योगदान देती है।" "मैं स्वयं को भारत का एक गौरवशाली संदेशवाहक मानता हूं और दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले और सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के उल्लेखनीय और गहन धार्मिक बहुलवाद के लिए नियमित रूप से अपनी प्रशंसा व्यक्त करता हूं। भारत विश्व के लिए सद्भाव और स्थिरता का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है।" दलाई लामा ने लिखा "हम तिब्बतियों के लिए, भारत न केवल हमारी आध्यात्मिक विरासत का स्रोत रहा है, बल्कि 66 वर्षों से भी अधिक समय से हमारा भौतिक घर भी रहा है।