सरकार का बड़ा एक्शन, KCC बैंक का पूरा बोर्ड सस्पैंड, शनिवार को 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट,, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

Edited By Kuldeep, Updated: 12 Sep, 2025 10:58 PM

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कांगड़ा सैंट्रल को-आप्रेटिव बैंक के बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स के खिलाफ गंभीर कार्यवाही अमल में लाई गई है।

हिमाचल डैस्क: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कांगड़ा सैंट्रल को-आप्रेटिव बैंक के बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स के खिलाफ गंभीर कार्यवाही अमल में लाई गई है। शुक्रवार को 5 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन व सिरमौर में जारी किए गए यैलो अलर्ट के बीच में हल्की फुल्की बारिश हुई है, लेकिन शनिवार और रविवार को 2 दिनों के लिए 10 जिलों में गरज व बिजली गिरने की संभावनाओं के साथ भारी बारिश का यैलो अलर्ट जारी किया गया है।

सरकार का बड़ा एक्शन, KCC बैंक का पूरा बोर्ड सस्पैंड, जानिए क्या है मामला

Shimla: शनिवार को 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 500 सड़कें बंद

Shimla: पात्र TGT अध्यापकों को 7 अक्तूबर से पहले पदोन्नत करने के आदेश : हाईकोर्ट

प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पात्र टीजीटी अध्यापकों को 7 अक्तूबर से पहले पदोन्नत करने के आदेश जारी किए हैं। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने अवमानना याचिका की सुनवाई के पश्चात कहा कि याचिकाकर्त्ताओं के पदोन्नति आदेश नियत तिथि से जारी किए जाएं।

Shimla: एफसीए कानून में परिवर्तन को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार

प्रदेश सरकार की एफसीए कानून में परिवर्तन को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है। राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि इसके माध्यम से सरकार डिमार्केटिड फोरैस्ट के अलावा दूसरे फोरैस्ट में छूट देने की मांग करेगी, ताकि राज्य सरकार आपदा में भूमिहीन हुए लोगों को जमीन दे सके।

Mandi: डीपीएफ नरवाहल में भूस्खलन, 39 परिवार दहशत में

उपमंडल धर्मपुर की सबसे ऊंची पहाड़ी के रूप में शुमार डीपीएफ नरवाहल में भूस्खलन होने से तलहटी में बसा अप्पर रौह खतरे की जद में आ चुका है। शुक्रवार सुबह 10 बजे डीपीएफ नरवाहल से सैंकड़ों टन वजनी चट्टानें गिरने से सरसकान पंचायत में कुसरी वार्ड के अप्पर रौह गांव में अफरा-तफरी मच गई।

Chamba: स्क्रब टायफस को लेकर स्वास्थ्य केंद्रों में अलर्ट जारी, 2 की मौत

चम्बा जिले में बढ़ते स्क्रब टायफस के मामलों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। प्रदेश व जिला चम्बा में बरसात के इन दिनों में इस रोग से पीड़ितों के मामले सामने आने लगे हैं।

Chamba: आपदा प्रभावितों के राहत व पुनर्वास कार्य में उदारता बरते सरकार : जयराम ठाकुर

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आपदाग्रस्त चम्बा जिले के भरमौर विधानसभा क्षेत्र में आपदा प्रभावितों से मिले और उनका हाल-चाल जाना। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूरे चम्बा जिले में आपदा की वजह से भारी तबाही हुई है।

bilaspur: अधजली अवस्था में मिला 35 वर्षीय युवक का शव, क्षेत्र में फैली सनसनी

पिछड़ा क्षेत्र कोटधार के तहत आने वाले डूडियां में एक युवक का अधजला शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान सौरभ कुमार (35) निवासी डूडियां तहसील झंडूता के रूप में हुई है।

Shimla: आपदा में किसानों काे मिला सहारा, अदाणी एग्री फ्रैश अब तक खरीद चुकी 8000 टन सेब

हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के इस दौर के बीच सेब किसान अपनी फसल मंडियों तक पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राज्य में सड़कें बंद होने से किसानों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है।

Kangra: 9 साल के मासूम की हत्या मामले का आरोपी काेर्ट में पेश, 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा

केंद्रीय विश्वविद्यालय देहरा के निर्माणाधीन परिसर में मजदूर का काम करने वाले व्यक्ति के 9 वर्षीय बच्चे की हत्या के मामले में आरोपी लक्ष्मी कुमार साहनी को कोर्ट ने तीन दिन का पुलिस रिमांड दिया है।