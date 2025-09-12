Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Chamba: आपदा प्रभावितों के राहत व पुनर्वास कार्य में उदारता बरते सरकार : जयराम ठाकुर

Chamba: आपदा प्रभावितों के राहत व पुनर्वास कार्य में उदारता बरते सरकार : जयराम ठाकुर

Edited By Kuldeep, Updated: 12 Sep, 2025 09:11 PM

chamba disaster affected rehabilitation work

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आपदाग्रस्त चम्बा जिले के भरमौर विधानसभा क्षेत्र में आपदा प्रभावितों से मिले और उनका हाल-चाल जाना।

चम्बा (काकू): नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आपदाग्रस्त चम्बा जिले के भरमौर विधानसभा क्षेत्र में आपदा प्रभावितों से मिले और उनका हाल-चाल जाना। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूरे चम्बा जिले में आपदा की वजह से भारी तबाही हुई है। जगह-जगह सड़कें बह गई हैं। बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित है। पुराने आधारभूत ढांचे का नामोनिशान तक नहीं रहा है। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने चौरासी मंदिर में शीश नवाया और हिमाचल प्रदेश की रक्षा करने के लिए देवी-देवताओं से प्रार्थना की।

इसके अलावा लिल्ह क्षेत्र में आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों की आर्थिक चुनौतियां अन्य क्षेत्रों से भिन्न हैं। इसलिए सरकार उनके राहत और पुनर्वास के कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा उदारता बरते। भारतीय जनता पार्टी इस संकट की घड़ी में प्रभावितों के साथ पूरी मजबूती से कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। केंद्र द्वारा भेजी गई आर्थिक सहायता हर प्रभावित तक पहुंचे, इसके लिए जी-जान से काम करेंगे। इस मौके पर उनके साथ भरमौर के विधायक डा. जनक राज भी उपस्थित रहे।

प्रभावितों को मिले उचित मुआवजा, सरकार से करेंगे बात
जयराम ठाकुर भरमौर विधानसभा क्षेत्र के हड़सर भी गए, जहां पर आपदा की वजह से नुक्सान हुआ है। हड़सर वही जगह है जहां से मणिमहेश यात्रा के लिए चढ़ाई शुरू होती है। हड़सर से 6 किलोमीटर आगे धनछो में भी भारी तबाही हुई है। यहीं से भारी बारिश की वजह से भूस्खलन शुरू हुआ था। ज्यादातर जगह पर लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। खेत बह गए हैं, बाग-बगीचे नष्ट हो गए हैं। सड़कें गायब होने की वजह से आवागमन के साथ-साथ क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां भी बंद हैं। इसकी वजह से आपदा का दंश और भारी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिले, इसके लिए हम सरकार से बात करेंगे। सरकार इस क्षेत्र का विशेष ध्यान रखे और जल्द से जल्द सुविधाएं बहाल करे।

प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर आपदा प्रवाहित क्षेत्र के राहत कार्यों का लिया जायजा
जयराम ठाकुर ने एसपी अभिषेक यादव सहित प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आपदा के बाद चल रहे राहत एवं पुनर्वास कार्यों की प्रगति पर विस्तृत बैठक की। इस दौरान प्रभावित क्षेत्रों में हो रहे कार्यों की जानकारी ली और अधिकारियों से फीडबैक प्राप्त किया तथा राहत एवं पुनर्वास कार्यों को और तेज एवं प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि इस कठिन समय में हर प्रभावित परिवार तक समय पर सहायता और आवश्यक सुविधाएं पहुंचें। चम्बा के दुर्गम इलाकों में बहुत जल्द मदद पहुंचानी होगी। ज्यादातर आपदा प्रभावित क्षेत्र काफी ऊंचाई पर स्थित हैं और वहां जल्दी बर्फ पड़ जाती है। इसलिए राहत और पुनर्वास का कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जाए, जिससे लोगों को तत्काल राहत मिल सके।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!