Shimla: शनिवार को 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 500 सड़कें बंद

शिमला (संतोष): शुक्रवार को 5 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन व सिरमौर में जारी किए गए यैलो अलर्ट के बीच में हल्की फुल्की बारिश हुई है, लेकिन शनिवार और रविवार को 2 दिनों के लिए 10 जिलों में गरज व बिजली गिरने की संभावनाओं के साथ भारी बारिश का यैलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 15 सितम्बर के बाद किसी भी प्रकार का कोई अलर्ट जारी नहीं रहेगा, अपितु आने वाले 2 दिन मानसून थोड़ा तीव्र हो जाएगा।

83 संपर्क मार्ग दुरुस्त करने के बावजूद 500 सड़कें व 3 एनएच बंद

राज्य में चल रहे मानसून सीजन के उपरांत दुश्वारियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। शुक्रवार को थोड़ा मौसम साफ होने के कारण 83 संपर्क मार्गों को दुरुस्त तो बनाया गया, लेकिन शाम तक 500 सड़कें और 3 एनएच अवरुद्ध चल रहे हैं। एनएच-03, एन.एच.-503ए व 305 अभी भी बंद हैं। 953 बिजली ट्रांसफार्मर और 336 पेयजल योजनाएं ठप्प चल रही हैं।

386 की मौत, 451 घायल व 41 लापता, नुक्सान का आंकड़ा पहुंचा 4,465 करोड़

20 जून से आरंभ हुए मानसून सीजन में भूस्खलन की 137, फ्लैश फ्लड की 97 और बादल फटने की 45 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अब तक राज्य में 386 लोगों की मौत, 451 घायल और 41 लोग लापता भी चल रहे हैं। राज्य को अब तक 4465.74 करोड़ रुपए की चपत लग चुकी है और आने वाले 2 दिनों में भारी बारिश के यैलो अलर्ट से नुक्सान का आकलन बढ़ने की संभावनाएं हैं।