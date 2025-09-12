Main Menu

Chamba: स्क्रब टायफस को लेकर स्वास्थ्य केंद्रों में अलर्ट जारी, 2 की मौत

Edited By Kuldeep, Updated: 12 Sep, 2025 10:02 PM

chamba scrub typhus 2 deaths

चम्बा जिले में बढ़ते स्क्रब टायफस के मामलों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। प्रदेश व जिला चम्बा में बरसात के इन दिनों में इस रोग से पीड़ितों के मामले सामने आने लगे हैं।

चम्बा (गायत्री): चम्बा जिले में बढ़ते स्क्रब टायफस के मामलों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। प्रदेश व जिला चम्बा में बरसात के इन दिनों में इस रोग से पीड़ितों के मामले सामने आने लगे हैं। मैडीकल कालेज चम्बा में भी इस बीमारी से पीड़ितों के अब तक 8 मामले दर्ज हो चुके हैं और 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है, इनमें एक मामला स्वास्थ्य खंड किहार और दूसरा पुखरी का है।

स्वास्थ्य विभाग ने जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयों व आवश्यक उपकरणों का कोटा भी पूरा कर दिया है। डाक्टरों के अनुसार इस बीमारी के शुरूआती लक्षणों में तेज बुखार, सिरदर्द, शरीर में दर्द, कमजोरी और कभी-कभी त्वचा पर घाव भी हो जाते हैं। यदि समय पर इलाज न हो तो यह रोग जानलेवा भी साबित हो सकता है। यह फेफड़ों, किडनी और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है।

यह रोग झाड़ियों और घास-फूस में पाए जाने वाले संक्रमित माइट्स चीगर के काटने से फैलता है। इससे बचने के लिए खेतों, झाड़ियों और घास में काम करते समय पूरी बाजू की कमीज, लंबी पैंट और जूते पहनें। यदि 3-5 दिनों से अधिक बुखार, सिरदर्द व बदन दर्द जैसी समस्या हो रही हो तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में दिखाएं।

सीएमओ चम्बा बिपिन ठाकुर का कहना है कि मामलों को देखते हुए सभी स्वास्थ्य केंद्रों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। रोग की जांच व उपचार के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। विभाग ने दवाइयों और आवश्यक उपकरणों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए हैं।

