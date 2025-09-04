Main Menu

  • सावधान! हिमाचल के इन जिलों में बारिश का अलर्ट जारी

Edited By Jyoti M, Updated: 04 Sep, 2025 08:23 AM

caution rain alert issued in these districts of himachal

वीरवार और शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज यानी वीरवार को चार जिलों- कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर के कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इन जिलों के अलावा, बाकी जगहों पर भी...

हिमाचल डेस्क। वीरवार और शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज यानी वीरवार को चार जिलों- कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर के कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इन जिलों के अलावा, बाकी जगहों पर भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

इसके बाद, शुक्रवार को पांच जिलों में बारिश का अलर्ट रहेगा। इनमें कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर शामिल हैं। इन क्षेत्रों में भी गरज-चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

हालांकि, 6 सितंबर से मौसम में कुछ सुधार होने की उम्मीद है और भारी बारिश से थोड़ी राहत मिल सकती है। फिर भी, मौसम विभाग का कहना है कि 9 सितंबर तक प्रदेश में मौसम पूरी तरह साफ नहीं होगा और बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। इस दौरान, स्थानीय प्रशासन ने भी लोगों से नदियों और नालों के पास न जाने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है।

