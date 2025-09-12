bilaspur: अधजली अवस्था में मिला 35 वर्षीय युवक का शव, क्षेत्र में फैली सनसनी

पिछड़ा क्षेत्र कोटधार के तहत आने वाले डूडियां में एक युवक का अधजला शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान सौरभ कुमार (35) निवासी डूडियां तहसील झंडूता के रूप में हुई है।

शाहतलाई (हिमल): पिछड़ा क्षेत्र कोटधार के तहत आने वाले डूडियां में एक युवक का अधजला शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान सौरभ कुमार (35) निवासी डूडियां तहसील झंडूता के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद थाना शाहतलाई पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को कब्जे में लिया। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए डीएसपी रिजर्व लीव मुनीष चौधरी फोरैंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे तथा मौके से साक्ष्य एकत्रित किए।

पुलिस द्वारा की गई छानबीन में पाया गया है कि मृतक का डूडियां में ही घर है, लेकिन वह मौजूदा समय घुमारवीं में अपनी माता के साथ रहता था तथा चंडीगढ़ में एक कंपनी में कार्यरत था। बताया जा रहा है कि वह कोरोना के समय से ही घर से काम कर रहा था तथा गत दिवस घुमारवीं स्थित अपने घर से चंडीगढ़ जाने के लिए निकला था, लेकिन चंडीगढ़ जाने की अपेक्षा उसका अधजला शव शुक्रवार को डूडियां में मिला।

पुलिस को घटना स्थल के पास से कुछ दूरी पर उसके जले हुए कुछ प्रमाण पत्र भी मिले हैं तथा बैग पर डाॅन्ट काॅल दी पुलिस भी मृतक के बैग पर लिखा हुआ पाया गया है। हालांकि मौके से पुलिस को किसी प्रकार का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह डूडियां पंचायत घर से कलोल को जाने वाले पुराने रास्ते में कुछ स्कूली बच्चों ने सड़क पर जला हुआ शव देखा।

शव को देखकर वे चिल्लाने लगे। उनका शोर सुनकर क्षेत्र के लोग मौके पर पहुंचे तथा इस बात की जानकारी पंचायत प्रधान कुसुम लता को दी। पंचायत प्रधान ने इसकी सूचना पुलिस को दी। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सौरभ ने आत्महत्या की है या उसका मर्डर हुआ है। डीएसपी रिजर्व लीव मुनीष चौधरी ने बताया कि थाना शाहतलाई में मामला दर्ज कर लिया गया है तथा शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है।