Kangra: 9 साल के मासूम की हत्या मामले का आरोपी काेर्ट में पेश, 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा

केंद्रीय विश्वविद्यालय देहरा के निर्माणाधीन परिसर में मजदूर का काम करने वाले व्यक्ति के 9 वर्षीय बच्चे की हत्या के मामले में आरोपी लक्ष्मी कुमार साहनी को कोर्ट ने तीन दिन का पुलिस रिमांड दिया है।

देहरा (राजीव): केंद्रीय विश्वविद्यालय देहरा के निर्माणाधीन परिसर में मजदूर का काम करने वाले व्यक्ति के 9 वर्षीय बच्चे की हत्या के मामले में आरोपी लक्ष्मी कुमार साहनी को कोर्ट ने तीन दिन का पुलिस रिमांड दिया है। पुलिस आरोपी को शुक्रवार को दोबारा कोर्ट में पेश करेगी। पुलिस वीरवार को लक्ष्मी कुमार साहनी को घटनास्थल पर लेकर गई और साक्ष्य जुटाए ताकि सभी घटना की कड़ियों को आपस में जोड़ा जा सके।

गौरतलब है कि 4 सितम्बर को सैंट्रल यूनिवर्सिटी में मजदूरी कर रहे परीक्षण साहनी ने अपने 9 वर्षीय लड़के की लापता होने की शिकायत देहरा थाना में दर्ज करवाई थी। मंगलवार देर रात को बच्चे का शव सीयू के साथ लगते जंगल में मिला था। पुलिस ने विभिन्न टीमों का गठन कर मामले की जांच की और जांच के आधार पर पुलिस ने सीयू में लेबर का काम रहे 31 वर्षीय युवक लक्ष्मी कुमार साहनी को बच्चे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था।

उधर, इस बारे डीएसपी शुमायला चौधरी ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। आरोपी से पूछताछ जारी है। आरोपी को दोबारा शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

