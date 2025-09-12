Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Shimla: आपदा में किसानों काे मिला सहारा, अदाणी एग्री फ्रैश अब तक खरीद चुकी 8000 टन सेब

Shimla: आपदा में किसानों काे मिला सहारा, अदाणी एग्री फ्रैश अब तक खरीद चुकी 8000 टन सेब

Edited By Vijay, Updated: 12 Sep, 2025 06:11 PM

adani agri fresh purchased 8000 tonnes of apples

हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के इस दौर के बीच सेब किसान अपनी फसल मंडियों तक पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राज्य में सड़कें बंद होने से किसानों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है।

शिमला (ब्यूराे): हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के इस दौर के बीच सेब किसान अपनी फसल मंडियों तक पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राज्य में सड़कें बंद होने से किसानों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इस मुश्किल घड़ी में अदाणी एग्री फ्रैश लिमिटेड ने किसानाें के लिए अपने खरीद केंद्रों को 24 घंटे खुला रखा है और देर रात पहुंचने वाले किसानों से भी सेब खरीद रही है। अब तक कंपनी लगभग 8000 टन सेब की खरीद कर चुकी है।

इसके अलावा कंपनी ने एक मोबाइल एप लॉन्च किया है, जिससे किसान घर बैठे ही अपनी फसल बेचने के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं। इस सुविधा ने पुरानी जटिल प्रक्रिया को खत्म कर किसानों को बड़ी राहत दी है। किसानों के अनुसार कंपनी इस बार पिछले वर्ष की तुलना 5 रुपए अधिक दाम में फसलाें की खरीद कर रही है और भुगतान भी समय पर किया जा रहा है। हालांकि, किसानाें का मानना है कि सरकार और अन्य कंपनियों को भी किसानों की मदद के लिए आगे आना चाहिए ताकि किसी एक कंपनी पर निर्भरता कम हो सके।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!