Kangra: प्रदेश में बारिश से तबाही पर दलाईलामा ने जताया शोक, देंगे राहत सहयोग

धर्मशाला (नितिन): तिब्बती आध्यात्मिक गुरु 14वें दलाईलामा ने हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष हुई भारी वर्षा से बड़े पैमाने पर जन-धन के नुक्सान पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भेजे संदेश में उन्होंने दिवंगतों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट की और आपदा से प्रभावित सभी लोगों को सांत्वना दी। उन्होंने अपने पत्र में लिखा, “मैं अपनी प्रार्थनाएं और गहरी संवेदनाएं उन परिवारों के लिए अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है और उन सभी के लिए जो इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए हैं। दलाईलामा ने राज्य सरकार और विभिन्न एजैंसियों द्वारा चलाए जा रहे राहत और पुनर्वास कार्यों की सराहना की और घोषणा की कि दलाईलामा ट्रस्ट इन प्रयासों में आर्थिक सहयोग करेगा।