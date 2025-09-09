Kullu: सैंज के 2 गांवों में 2 दर्जन घरों को भूस्खलन से खतरा, ग्रामीणों ने खाली किए घर

कुल्लू जिला के तहत सैंज तहसील की ग्राम पंचायत सूचेहन के दो गांव उजड़ने की कगार पर हैं। सैंज जल विद्युत परियोजना विद्युत गृह के साथ लगते मातला व जाखला गांवों के करीब सभी घरों में भूस्खलन के कारण दरारें आ गई हैं।

सैंज (बुद्धि सिंह): कुल्लू जिला के तहत सैंज तहसील की ग्राम पंचायत सूचेहन के दो गांव उजड़ने की कगार पर हैं। सैंज जल विद्युत परियोजना विद्युत गृह के साथ लगते मातला व जाखला गांवों के करीब सभी घरों में भूस्खलन के कारण दरारें आ गई हैं। दोनों गांवों के 25 से अधिक घरों पर गिरने का खतरा बढ़ गया है। भूस्खलन के कारण स्थानीय देवता का मंदिर तथा प्राइमरी स्कूल भी चपेट में आ गया है। खतरे की आशंका के चलते लोगों ने घरों को खाली कर दिया है। मंगलवार को ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय पहुंच कर तहसीलदार सैंज से मदद की गुहार लगाई।

ज्ञान चंद, पिंगला देवी, मोहर सिंह, शेर सिंह, बाले राम, हीरा सिंह, गिरधारी लाल, मुरारी लाल, मोहर सिंह, अश्विनी, बिहारी लाल, डेहर सिंह तथा मीर सिंह आदि ग्रामीणों ने बताया कि गांव में कई दिनों से भूस्खलन हो रहा है जिससे उनके घर गिरने की कगार पर पहुंच चुके हैं। जमीन, बगीचे व गौशालाएं तबाह हो चुकी हैं तथा अब नया घर बनाने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं बचा है।

पंचायत प्रधान सीताबती ने बताया कि प्रशासन द्वारा एनएचपीसी के मातला डंपिंग स्थल में राहत शिविर स्थापित करने की तैयारी की जा रही है। उधर, तहसीलदार सैंज नरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि प्रभावितों को टैंट बनाने के लिए तिरपालों का प्रावधान किया गया है।