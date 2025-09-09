हिमाचल में फिर बरसेंगे बादल! इन जिलों के लिए येलो अलर्ट, जानिए अपडेट

Edited By Jyoti M, Updated: 09 Sep, 2025 05:29 PM

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में लंबे समय बाद मंगलवार को लोगों ने थोड़ी राहत की साँस ली, क्योंकि पूरे दिन राज्य के लगभग सभी हिस्सों में तेज़ धूप खिली रही। पिछले दो महीनों से लगातार हो रही बारिश ने यहाँ का जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया था, जिससे हर कोई परेशान था। इस मानसून ने हिमाचल को गहरे जख्म दिए हैं, जिन्हें देखने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पहुँचे थे।

लेकिन, यह राहत शायद ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगी, क्योंकि मौसम विभाग ने एक बार फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य के 9 जिलों में 13 और 14 सितंबर के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। यह पूर्वानुमान पहले दिए गए अनुमान से बिल्कुल अलग है। इससे पहले, मौसम विभाग ने सोमवार को 14 सितंबर तक मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई थी।

अगले कुछ दिनों का हाल

मंगलवार को धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, 11 सितंबर तक किसी भी प्रकार की कोई चेतावनी नहीं है। अगले तीन दिनों तक भी अधिकांश जगहों पर मौसम साफ रहेगा, हालाँकि कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है।

12 सितंबर: ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और सिरमौर जिलों में हल्की बारिश के साथ बिजली चमकने और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है।

13 सितंबर: ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। विशेष रूप से हमीरपुर, मंडी, शिमला और सोलन में गरज और बिजली चमकने की भी संभावना है।

14 और 15 सितंबर: मौसम का मिजाज फिर से बदलेगा। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, जबकि कई जगहों पर मौसम साफ हो जाएगा।

फ़िलहाल, प्रदेश में मानसून अभी भी सक्रिय है। मौसम विभाग का कहना है कि लोगों को 25 सितंबर के बाद ही बारिश से कुछ बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

धूप से मिली राहत

लगातार हो रही बारिश से परेशान लोगों को मंगलवार की धूप ने बड़ी राहत दी। खासकर, बारिश रुकने से सड़कों की बहाली के काम में तेज़ी आई है। पहले लगातार हो रही बारिश से सड़कों को ठीक करने का काम रुक गया था। अब अगले दो-तीन दिनों में कई मुख्य सड़कों को खोला जा सकेगा, जिससे आम जनता को काफ़ी मदद मिलेगी। हालाँकि, जिन सड़कों पर बड़े भूस्खलन हुए हैं, उन्हें ठीक होने में अभी समय लग सकता है।