HPBOSE: 10 विषयों के लिए TET परीक्षा की तारीखें घाेषित, यहां देखें पूरा शैड्यूल

Edited By Vijay, Updated: 09 Sep, 2025 06:07 PM

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10 विषयों की टैट परीक्षाओं का शैड्यूल मंगलवार को घोषित कर दिया है। तय शैड्यूल  के मुताबिक 10 विषयों की टैट परीक्षाएं 2 नवम्बर से 16 नवम्बर तक दो सत्रों में आयोजित की जाएंगी।

धर्मशाला (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10 विषयों की टैट परीक्षाओं का शैड्यूल मंगलवार को घोषित कर दिया है। तय शैड्यूल  के मुताबिक 10 विषयों की टैट परीक्षाएं 2 नवम्बर से 16 नवम्बर तक दो सत्रों में आयोजित की जाएंगी। टैट परीक्षा के लिए 10 सितम्बर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे जो 30 सितम्बर तक किए जा सकेंगे। इसके बाद अभ्यर्थी 1 से 3 अक्तूबर तक विलंब शुल्क 600 रुपए के साथ आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही 4 से 6 अक्तूबर तक आवेदन में त्रुटियों को दूर किया जा सकेगा। वहीं परीक्षा का एडमिट कार्ड अभ्यर्थी परीक्षा की तिथि से 4 दिन पूर्व डाऊनलोड कर सकते हैं। परीक्षाओं का आयोजन सुबह 10 से 12:30 बजे और दोपहर बाद के 2 बजे से 4:30 बजे तक दो सत्रों में आयोजित किया जाएगा। 

स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि 10 विषयों में सबसे पहले 2 नवम्बर को पंजाबी और उर्दू विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी। 5 नवम्बर को सुबह के सत्र में टीजीटी आर्ट्स और दूसरे सत्र में टीजीटी मेडिकल, 8 नवम्बर को सुबह के सत्र में जेबीटी और दूसरे सत्र में टीजीटी संस्कृत विषय की परीक्षा का आयोजन होगा। इसके अलावा 9 नवम्बर को टीजीटी नॉन मेडिकल और दूसरे सत्र में टीजीटी हिंदी टैट की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसी तरह 16 नवम्बर को स्पैशल एजुकेटर (प्री प्राइमरी से 5वीं कक्षा) और दूसरे सत्र में दोपहर बाद (छठी कक्षा से 12वीं कक्षा) के अभ्यर्थियों के लिए टैट परीक्षा आयोजित की जाएगी।

