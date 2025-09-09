Main Menu

  • Kangra: इंजीनियरिंग कालेज को बम से उड़ाने व टांडा मैडीकल कॉलेज में 3 बम रखने की धमकी

Edited By Kuldeep, Updated: 09 Sep, 2025 09:11 PM

कांगड़ा/नगरोटा बगवां (कालड़ा/दुसेजा): डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मैडीकल कॉलेज टांडा को तीन बम कॉलेज परिसर में रखे होने की सूचना आई। इस बात की जानकारी देते हुए कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मिलाप शर्मा ने बताया कि इसकी सूचना मेल द्वारा प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि हमने अपने कॉलेज के सभी सुरक्षा कर्मचारियों को तुरंत इसकी हर बारे में जाकर जांच करने के आदेश दिए। इसके अतिरिक्त हमने कांगड़ा पुलिस को भी इन्फॉर्म किया।

उन्होंने बताया कि 5-6 गेटों से पुलिस कर्मचारी व हमारे सुरक्षा कर्मचारी हर कमरे में जाकर जांच कर रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। एएसपी धर्मशाला बीर बहादुर ने बताया कि सूचना मिलने पर तुरंत बम निरोधक दस्ते को टांडा भेजा गया लेकिन छानबीन के बाद कुछ नहीं मिला। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की कई मेल पहले भी आ चुकी है। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है

नगरोटा बगवां स्थित राजीव गांधी राजकीय इंजीनियरिंग कालेज को मेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी ने कालेज प्रशासन के होश उड़ा दिए। कालेज के निर्देशक एवं प्रिंसीपल दीपक बसल ने इसकी सूचना एसडीएम एवं साइबर सैल के साथ पुलिस को दी। कालेज के छात्रों को इसकी भनक तक नहीं लगने दी।

कालेज प्रशासन द्वारा सूझबूझ का परिचय देते हुए विशेष माॅकड्रिल करवाने के नाम पर कालेज परिसर से छात्रों को निकाल कुछ दूरी पर खुले मैदान में ले जाया गया। पुलिस द्वारा कालेज परिसर के चप्पे-चप्पे की जांच की गई। पुलिस जांच के बाद जब कुछ नहीं निकला तो कालेज प्रशासन ने राहत की सास ली।

