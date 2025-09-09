Main Menu

Shimla: लोक निर्माण मंत्री ने खरीदे 35 बोलैरो कैंपर, हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

09 Sep, 2025

लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंगलवार को महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड से खरीदे गए 35 बोलैरो कैंपर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

शिमला (ब्यूरो): लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंगलवार को महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड से खरीदे गए 35 बोलैरो कैंपर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह सभी वाहन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के लिए जेम पोर्टल के माध्यम से मेसर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड से खरीदे गए बोलैरो कैंपर हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इन वाहनों की मदद से विभागीय कार्यों में तेजी आएगी। इसके साथ दूरदराज क्षेत्रों में पहुंच बढ़ाने तथा आपदा प्रबंधन व निरीक्षण कार्यों को प्रभावी रूप से संपन्न करने की दिशा में यह एक अहम प्रयास है।

उन्होंने कहा कि इन वाहनों के माध्यम से विभाग के अभियंताओं और निरीक्षण दलों को जमीनी स्तर पर पहुंचने में सुविधा होगी तथा विभागीय कार्यों की गति और गुणवत्ता में सुधार आएगा। जेम पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी और किफायती प्रक्रिया के तहत यह खरीद की गई है जोकि सरकार की डिजिटल इंडिया और सुशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इन वाहनों का उपयोग मुख्यता विभागीय निरीक्षण, निगरानी, निर्माण कार्यों की समीक्षा एवं आपातकालीन स्थितियों में त्वरित कार्रवाई के लिए किया जाएगा। इस कार्यक्रम में लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, अभियंता, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के प्रतिनिधि तथा अन्य गण्यमान्य अतिथि भी उपस्थित रहे।

 

