Kangra: पीएम सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात रहेंगे 300 से अधिक पुलिस जवान

Edited By Kuldeep, Updated: 08 Sep, 2025 10:07 PM

हिमाचल प्रदेश में बरसात के चलते आई आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के साथ मंगलवार को यहां आयोजित होने वाली आपदा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के धर्मशाला में आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के लिए 300-315...

धर्मशाला (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश में बरसात के चलते आई आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के साथ मंगलवार को यहां आयोजित होने वाली आपदा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के धर्मशाला में आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के लिए 300-315 पुलिस जवान व अधिकारी चप्पे-चप्पे पर तैनात रहकर यहां हो रही हर गतिविधि पर पैनी नजर रखेंगे। सूत्रों के अनुसार जवानों की तैनाती के साथ ही बैठक क्षेत्र पूरी तरह से नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है।

पीएम के दौरे काे लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था काे लेकर स्पैशल प्रोटैक्शन गार्ड (एसपीजी) ने पहले से ही धर्मशाला के मुख्य स्थलों पर सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया है। एसपी कांगड़ा अशोक रत्न का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। पूरा क्षेत्र सुरक्षा के मद्देनजर नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है।

