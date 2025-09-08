Kangra: ट्रस्ट ने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए युवक को दी 50,000 की सहायता

Edited By Kuldeep, Updated: 08 Sep, 2025 10:36 PM
बैजनाथ (विकास): स्वामी रामानंद जी रिलीजियस एवं चैरिटेबल ट्रस्ट, संसाल द्वारा लदरही निवासी शुभम ठाकुर पुत्र सुरेश कुमार, आयु 24 वर्ष की किडनी ट्रांसप्लांट के लिए होने वाले व्यय को वहन करने के लिए उनके परिवार को 50,000 रुपए का आर्थिक सहयोग किया गया। स्वामी रामानंद ट्रस्ट के महासचिव राजेश शर्मा ने बताया कि ट्रस्ट से जुड़े सभी सदस्य इस पुनीत कार्य में सम्मिलित होकर शुभम ठाकुर के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। इस अवसर पर ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष रमण नंदा, राजेश शर्मा, बीड़ से अनुराग शर्मा, ग्राम पंचायत बीड़ के प्रधान सुरेश ठाकुर, बलराज कुमार, ऋषभ पांडव, विजय कुमार, सुभाष ठाकुर, अनिल कुमार, विनोद नंदा, विजय राणा, करणवीर, हरदेव ठाकुर, रोहित जमवाल और अजय अवस्थी मौजूद रहे।