Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Hamirpur: तकनीकी विश्वविद्यालय ने जारी किया स्पॉट राऊंड काऊंसलिंग का शैड्यूल

Hamirpur: तकनीकी विश्वविद्यालय ने जारी किया स्पॉट राऊंड काऊंसलिंग का शैड्यूल

Edited By Kuldeep, Updated: 08 Sep, 2025 10:11 PM

hamirpur technical university counselling

हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने स्नातक व स्नातकोत्तर विषयों की खाली सीटों को भरने के लिए स्पॉट राऊंड काऊंसलिंग करने का निर्णय लिया है।

हमीरपुर (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने स्नातक व स्नातकोत्तर विषयों की खाली सीटों को भरने के लिए स्पॉट राऊंड काऊंसलिंग करने का निर्णय लिया है। स्पॉट काऊंसलिंग के शैड्यूल के अनुसार 10 सितम्बर को बी. फार्मेसी (डायरैक्ट एंट्री), 11 सितम्बर को बी फार्मेसी (लेटरल एंट्री) और 12 सितम्बर को बीटैक (लेटरल एंट्री) की काऊंसलिंग तकनीकी विश्वविद्यालय परिसर में सुबह साढ़े 9 बजे से शुरू होगी। बी. आर्क की काऊंसलिंग भी 10 सितम्बर को नगरोटा बगवां कॉलेज में होगी। बीटैक (डायरैक्ट एंट्री) की काऊंसलिंग संबंधित शिक्षण संस्थानों में 12 सितम्बर को होगी, जबकि बीएससी एचएमसीटी की काऊंसलिंग भी 10 सितम्बर को संबंधित शिक्षण संस्थानों में होगी, जहां यह कोर्स चलता है।

इसी तरह एमएससी भौतिकी और पर्यावरण विज्ञान, एमबीए पर्यटन, योग और एमटैक की काऊंसलिंग 11 सितम्बर को तकनीकी विश्वविद्यालय परिसर में होगी। एमटैक (सीई), एमटैक (ईवीटी) की काऊंसलिंग 11 सितम्बर को संबंधित शिक्षण संस्थानों में होगी। एमबीए और एमसीए की काऊंसलिंग 12 सितम्बर को संबंधित शिक्षण संस्थानों में प्रस्तावित है। इस अवसर पर तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलसचिव कमल देव सिंह कंवर ने कहा कि स्पॉट राऊंड काऊंसलिंग का शैड्यूल जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो अभ्यर्थी संबंधित यूजी और पीजी कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं, वे संबंधित तिथि को शैड्यूल के अनुसार काऊंसलिंग में भाग ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि तकनीकी विश्वविद्यालय की वैबसाइट पर स्पॉट राऊंड काऊंसलिंग की डिटेल उपलब्ध है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!