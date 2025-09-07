Main Menu

Kangra: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संभावित दौरे में आ सकते हैं संसदीय क्षेत्र कांगड़ा

Edited By Kuldeep, Updated: 07 Sep, 2025 10:43 PM

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के दाैरे पर आ सकते हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि माैसम साफ रहा तो पीएम मोदी मंगलवार को यहां पहुंचने पर धर्मशाला में बैठक कर आपदा से हुए नुकसान पर विस्तृत जानकारी ले सकते हैं।

धर्मशाला (ब्यूरो): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के दाैरे पर आ सकते हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि माैसम साफ रहा तो पीएम मोदी मंगलवार को यहां पहुंचने पर धर्मशाला में बैठक कर आपदा से हुए नुकसान पर विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। सूत्रों की मानें तो इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्रिहोत्री, पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित प्रदेश के लोकसभा व राज्यसभा सांसदों व मुख्य सचिव सहित प्रदेश के विभिन्न विभागों के मुख्य अधिकारियों से आपदा से संबंधित जानकारी ले सकते हैं।

पीएम के इस संभावित दौरे से आपदा प्रभावित हिमाचल को राहत पैकेज की उम्मीद बंधी है। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी के हिमाचल के धर्मशाला पहुंचने की संभावना की पुष्टि होने पर जिला प्रशासन व पुलिस विभाग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जुट गए हैं। स्पैशल प्रोटैक्शन गार्ड (एसपीजी) ने जिला मुख्यालय धर्मशाला के पीएम के मूवमैंट वाले मुख्य स्थलों को अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही इसके लिए जिला प्रमुख अधिकारियों, पुलिस व अन्य अधिकारियों की रविवार को ही एक अहम बैैठक आयोजित की गई है।

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी तक राज्य में आपदा से 3959 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन किया है, लेकिन राज्य में मानसून अभी भी सक्रिय है और प्रदेश के हर जिला में नुक्सान का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रदेश सरकार की ओर से नुक्सान को लेकर केंद्र सरकार से विशेष राहत पैकेज की मांग की जा रही है। प्रदेश सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान हिमाचल में अभूतपूर्व आपदा की स्थिति को देखते हुए राज्य को राष्ट्रीय आपदा ग्रस्त प्रदेश घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया। यही नहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से पूरे हिमाचल को आपदा ग्रस्त घोषित कर दिया गया है।

