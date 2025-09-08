Weather Update: मंगलवार से धीमा पड़ेगा मानसून, नहीं कोई चेतावनी

राज्य में इंद्रदेव थोड़ी नरमी दिखाने वाले हैं। यानि आगामी एक सप्ताह तक मानसून थोड़ा धीमा पड़ जाएगा, क्योंकि 9 से लेकर 14 सितम्बर तक किसी भी प्रकार का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, अपितु हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है।

शिमला (संतोष): राज्य में इंद्रदेव थोड़ी नरमी दिखाने वाले हैं। यानि आगामी एक सप्ताह तक मानसून थोड़ा धीमा पड़ जाएगा, क्योंकि 9 से लेकर 14 सितम्बर तक किसी भी प्रकार का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, अपितु हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। ऐसे में लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। सोमवार को भी यैलो अलर्ट के बीच में राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की वर्षा हुई, जबकि कई जगहों पर बादलों के बीच धूप भी खिली।

95 बार आई बाढ़, 45 बार फटे बादल

20 जून से आरंभ हुए मानसून सीजन में अब तक भूस्खलन की 136, फ्लैश फ्लड की 95 और बादल फटने की 45 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें भारी जान व माल का नुक्सान हुआ है। राज्य में 370 लोगों की मौत, 434 घायल और 41 लोग लापता चले हुए हैं। इस सीजन में प्रदेश को 4122.46 करोड़ रुपए की संपत्ति को नुक्सान हो चुका है, जिसमें लोक निर्माण विभाग को 2518.54 करोड़, जलशक्ति विभाग को 1254.92 करोड़ और बिजली बोर्ड को 139.46 करोड़ की चपत लग चुकी है।

76 मार्ग दुरुस्त करने के बावजूद भी 744 संपर्क मार्ग बंद, 3 नैशनल हाईवे भी शामिल

सोमवार को हल्की फुल्की बारिश के बीच लोक निर्माण विभाग ने 76 संपर्क मार्गों को बहाल तो किया, लेकिन शाम तक 744 संपर्क मार्ग अवरुद्ध रहे। इसके अलावा 4 नैशनल हाईवे एनएच 03, एनएच 70 व एनएच 305 भी बंद चल रहे हैं। 222 बिजली ट्रांसफार्मरों को दुरुस्त भी बनाया गया, लेकिन 959 ट्रांसफार्मर अभी भी ठप्प चल रहे हैं। इसके साथ ही 472 पेयजल योजनाएं भी ठप्प चली हुई हैं।