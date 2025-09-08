Shimla: छोटे से गांव चियोग की बेटी भारतीय वायुसेना में बनी फ्लाइंग ऑफिसर

ठियोग उपमंडल के गांव चियोग (बागड़ी) की बेटी अदिति चंदेल ने भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में नई इबारत लिखी है।

शिमला (संतोष): ठियोग उपमंडल के गांव चियोग (बागड़ी) की बेटी अदिति चंदेल ने भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में नई इबारत लिखी है। अदिति ने बैंगलुरू में अपने प्रशिक्षण को सफलतापूर्पक पूरा किया और 6 सितम्बर को यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अदिति के पिता राजिंद्र चंदेल वर्तमान में एजी कार्यालय शिमला में वरिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, जबकि उनकी माता आशा चंदेल गृहिणी है।

अदिति ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा महेश्वरी पब्लिक सकूल चियोग से पूरी की और जमा दो नॉन मैडीकल की पढ़ाई डीएवी सीनियर सैकेंडरी स्कूल लक्कड़ बाजार शिमला से पूर्ण करने के उपरांत बीटैक डिग्री एनआईटी हमीरपुर से हासिल की। अदिति बचपन से ही मेधावी छात्रा रही है और पांचवीं से स्नातक कक्षा तक निरंतर छात्रवृति प्राप्त करती रही। अदिति ने साबित कर दिया कि छोटे गांवों से निकली बेटियां भी देश की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं, वहीं औरों के लिए प्रेरणा स्त्रोत बन सकती हैं।