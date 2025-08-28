Main Menu

  हिमाचल के 'गबरू' का इंटरनैशनल क्रिकेट चैंपियनशिप में चयन, श्रीलंका में दिखाएगा हुनर

Edited By Vijay, Updated: 28 Aug, 2025 07:47 PM

aryan selected for international cricket championship

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला के उपमंडल नादौन के समीपवर्ती टिल्लू गांव के आर्यन परमार का चयन भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही इंटरनैशनल क्लब क्रिकेट चैंपियनशिप की 20 सदस्यीय टीम में हुआ है।

नादौन (जैन): हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला के उपमंडल नादौन के समीपवर्ती टिल्लू गांव के आर्यन परमार का चयन भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही इंटरनैशनल क्लब क्रिकेट चैंपियनशिप की 20 सदस्यीय टीम में हुआ है। बता दें कि नादौन के सिद्धार्थ राजकीय महाविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष के छात्र आर्यन की स्कूली शिक्षा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जलाड़ी में हुई है। स्कूली खेलों में भी आर्यन कबड्डी और एथलैटिक्स का अच्छा खिलाड़ी रहा है। उन्होंने खंड, जिला व राज्य स्तर पर अपने स्कूल, जिले और प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है। मार्च में गाजियाबाद में आयोजित पैरा कबड्डी टूर्नामैंट में भी आर्यन को टूर्नामैंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश की टीम तीसरे स्थान पर रही थी।

इस उपलब्धि पर आर्यन को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल द्वारा स्मृतिचिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अब आर्यन पैरा क्लब और इंडिया की ओर से भारतीय क्रिकेट टीम में चयनित हुए हैं। इस टीम का कोचिंग कैंप सितम्बर माह में देहरादून में आयोजित होगा व अक्तूबर माह में श्रीलंका के कोलम्बो के स्काई स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम में होने वाली चैंपियनशिप में यह टीम भाग लेगी। आर्यन के चयन से परिवार और इलाके में खुशी का माहौल है। आर्यन एक सामान्य परिवार से संबंध रखता है और वह बाल्यकाल से ही पढ़ाई के साथ-साथ खेलों में भी अच्छा रहा है।

