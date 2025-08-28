Main Menu

  Bilaspur: मशीन से चारा काटते समय हुआ भयानक हादसा, सास की माैत, बहू घायल

Edited By Vijay, Updated: 28 Aug, 2025 09:26 PM

mother in law died daughter in law injured

सदर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत मैहथी के ढडोग गांव में गुरुवार सुबह घास काटने की मशीन से चारा काटते समय करंट लगने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि उसकी बहू घायल हो गई।

बिलासपुर (बंशीधर): सदर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत मैहथी के ढडोग गांव में गुरुवार सुबह घास काटने की मशीन से चारा काटते समय करंट लगने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि उसकी बहू घायल हो गई। जानकारी के अनुसार गांव की शकुंतला देवी (73) पत्नी वंशी और उनकी बहू सुनीता देवी पत्नी बृज लाल मवेशियों के लिए मशीन से घास काट रही थीं। इसी दौरान अचानक शकुंतला देवी करंट की चपेट में आ गईं और मौके पर ही गिर पड़ीं। उनकी बहू सुनीता देवी भी करंट लगने से घायल हो गई।

परिवार के लोग तुरंत दोनों को एम्स बिलासपुर लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने शकुंतला देवी को मृत घोषित कर दिया। वहीं सुनीता देवी का उपचार जारी है और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। शव काे पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले की पुष्टि डीएसपी बिलासपुर मदन धीमान ने की है।

