Bilaspur: मशीन से चारा काटते समय हुआ भयानक हादसा, सास की माैत, बहू घायल

बिलासपुर (बंशीधर): सदर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत मैहथी के ढडोग गांव में गुरुवार सुबह घास काटने की मशीन से चारा काटते समय करंट लगने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि उसकी बहू घायल हो गई। जानकारी के अनुसार गांव की शकुंतला देवी (73) पत्नी वंशी और उनकी बहू सुनीता देवी पत्नी बृज लाल मवेशियों के लिए मशीन से घास काट रही थीं। इसी दौरान अचानक शकुंतला देवी करंट की चपेट में आ गईं और मौके पर ही गिर पड़ीं। उनकी बहू सुनीता देवी भी करंट लगने से घायल हो गई।
परिवार के लोग तुरंत दोनों को एम्स बिलासपुर लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने शकुंतला देवी को मृत घोषित कर दिया। वहीं सुनीता देवी का उपचार जारी है और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। शव काे पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले की पुष्टि डीएसपी बिलासपुर मदन धीमान ने की है।