  • Himachal: मणिमहेश यात्रा पूरी तरह से बंद, वापस भेजे जा रहे श्रद्धालु

Edited By Vijay, Updated: 28 Aug, 2025 08:15 PM

उत्तरी भारत की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा पूरी तरह से बंद कर दी गई है, जो यात्री जिन स्थानों पर हैं वहां से उन्हें वापस भेजा जा रहा है। चम्बा से आगे किसी को नहीं भेजा जा रहा। यहां तक कि पवित्र छड़ियों को भी मणिमहेश जाने की अनुमति नहीं मिली है।

चम्बा (काकू चौहान): उत्तरी भारत की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा पूरी तरह से बंद कर दी गई है, जो यात्री जिन स्थानों पर हैं वहां से उन्हें वापस भेजा जा रहा है। चम्बा से आगे किसी को नहीं भेजा जा रहा। यहां तक कि पवित्र छड़ियों को भी मणिमहेश जाने की अनुमति नहीं मिली है। रास्ते बंद होने के कारण प्रशासन ने यह फैसला लिया है। बारिश के चलते जगह-जगह रास्ते बंद हैं। डीसी मुकेश रेप्सवाल ने बताया कि यात्रा पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। बता दें कि 31 अगस्त को मणिमहेश यात्रा का बड़ा स्नान था, लेकिन बारिश के कहर के चलते इस बार बड़े स्नान पर श्रद्धालु डल झील में डुबकी नहीं लगा पाएंगे।

11 मणिमहेश यात्रियों की मौत, हजारों श्रद्धालु फंसे
बारिश व भूस्खलन के कारण सभी रास्ते बंद हो गए हैं और हजारों मणिमहेश यात्री विभिन्न स्थानों पर फंस गए हैं। इस दौरान 11 यात्रियों की मौत हो गई है। कुछ शवों को बरामद कर लिया गया है, जबकि शेष लोग अपनों की तलाश में जगह-जगह भटक रहे हैं। यात्रा के दौरान काफी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। डीसी मुकेश रेप्सवाल ने 11 लोगों की मौत होने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि यात्रियों को रैस्क्यू किया जा रहा है। अब तक हजारों यात्रियों को भरमौर में रैस्क्यू किया जा चुका है।

