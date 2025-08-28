Main Menu

Shimla: बिहार के मोतीहारी में राहुल गांधी की 'वोट अधिकार यात्रा' में शामिल हुए सीएम सुक्खू, जानिए क्या कहा

Edited By Vijay, Updated: 28 Aug, 2025 10:31 PM

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिहार के मोतीहारी (ढाका) में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में भाग लिया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि राहुल गांधी जनता के अधिकारों की लड़ाई को लड़ रहे हैं।

शिमला (कुलदीप): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिहार के मोतीहारी (ढाका) में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में भाग लिया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि राहुल गांधी जनता के अधिकारों की लड़ाई को लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वोट अधिकार के प्रति कांग्रेस की यह लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी उन सभी वर्गों के साथ खड़ी है, जिसके हितों की अनदेखी को केंद्र सरकार कर रही है। 

अपनी बिहार यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश और भू-स्खलन से बने हालात की जानकारी लेते रहे। दिल्ली से हवाई यात्रा कर दरभंगा पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने सबसे पहले मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना से फोन पर संपर्क कर ताजा स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि वरिष्ठ अधिकारी तुरंत बैठक कर राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा करें और उसमें गति लाएं। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की मदद हर प्रभावित व्यक्ति तक पहुंचे और इस कार्य में पूरी क्षमता लगाई जाए। उन्होंने आपदा से प्रभावित बिजली और पानी की योजनाओं को शीघ्र बहाल करने तथा सभी आवश्यक सुविधाएं जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने विभिन्न जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों से भी अपडेट लिया। लाहौल से बीमार लोगों के फंसे होने की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री ने तुरंत उनके एयरलिफ्ट के आदेश दिए और उन्हें कुल्लू पहुंचाने का प्रबंध किया, साथ ही उपायुक्त को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि मरीजों को तत्काल और उचित चिकित्सा सुविधा मिले।

