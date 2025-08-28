Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Weather Update: 6 दिन यैलो अलर्ट पर हिमाचल, कई जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी

Weather Update: 6 दिन यैलो अलर्ट पर हिमाचल, कई जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी

Edited By Vijay, Updated: 28 Aug, 2025 11:26 PM

himachal weather update

गुरुवार को राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा हुई है, लेकिन ज्यादातर आसमान पर बादलों का डेरा छाया रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में आगामी 6 दिन कई जिलों में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश का यैलो अलर्ट जारी किया गया है।

शिमला (संतोष): गुरुवार को राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा हुई है, लेकिन ज्यादातर आसमान पर बादलों का डेरा छाया रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में आगामी 6 दिन कई जिलों में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश का यैलो अलर्ट जारी किया गया है। इनमें शुक्रवार को 4 जिलों ऊना, कांगड़ा, मंडी व सिरमौर, शनिवार को 8 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी व शिमला, रविवार को 10 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर, जबकि सोमवार को चार जिलों मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश का यैलो अलर्ट जारी किया गया है। 2 व 3 सितम्बर को भी यैलो अलर्ट रहेगा।

भूस्खलन की 86, फ्लैश फ्लड की 90 व बादल फटने की 42 हुईं घटनाएं
20 जून से आरंभ हुए मानसून सीजन में अब तक भूस्खलन की 86, फ्लैश फ्लड की 90 और बादल फटने की 42 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इन घटनाओं व अन्यों में अब तक 312 लोगों की मौत, 324 घायल व 38 लापता चल रहे हैं। राज्य को 2753.54 करोड़ की चपत लग चुकी है, जिसमें सबसे अधिक लोक निर्माण विभाग को 1530.88 करोड़, जलशक्ति विभाग को 947.72 और बिजली बोर्ड को 139.46 करोड़ की चपत लग चुकी है। इस दौरान 776 कच्चे पक्के मकान पूरी तरह से जमींदोज हुए हैं, जबकि 2960 कच्चे पक्के मकानों को आंशिक क्षति पहुंची है। 485 दुकानें व 3367 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!