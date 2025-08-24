कांगड़ा की अनदेखी पर सुक्खू सरकार की घेराबंदी करेगी भाजपा : कपूर

भाजपा के नवनियुक्त मुख्य प्रवक्ता और राष्ट्रीय परिषद सदस्य त्रिलोक कपूर ने कहा कि कांग्रेस की सुक्खू सरकार सूबे के सबसे बड़े जिला कांगड़ा की जमकर अनदेखी कर रही है।

धर्मशाला (सौरभ): भाजपा के नवनियुक्त मुख्य प्रवक्ता और राष्ट्रीय परिषद सदस्य त्रिलोक कपूर ने कहा कि कांग्रेस की सुक्खू सरकार सूबे के सबसे बड़े जिला कांगड़ा की जमकर अनदेखी कर रही है। कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने के सब्जबाग दिखाने वाली सरकार अपने पौने 3 साल के कार्यकाल में धरातल पर एक भी परियोजना को अमलीजामा नहीं पहना सकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पालमपुर में कृषि विभाग की सैंकड़ों एकड़ जमीन पर पर्यटन विलेज बनाने के नाम पर कांग्रेस के नेता मोटी कमीशन खाने की जुगत में लगे हैं। कपूर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला के जदरांगल में केंद्रीय विश्वविद्यालय के परिसर के निर्माण के लिए 30 करोड़ की पर्यावरण क्षतिपूर्ति धनराशि जमा न करवाने के आदेश अधिकारियों को दे रखे हैं, ताकि धर्मशाला में विश्वविद्यालय का कैम्पस न बन सके, जबकि केंद्र सरकार ने इसके लिए 250 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।

कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए भी सरकार जमीन अधिग्रहण के लिए बजट उपलब्ध नहीं करवा रही है। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा से महज 2 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, जिन्हें भी छोटे विभाग दिए गए हैं। वहीं शिमला से सरकारी दफ्तर धर्मशाला शिफ्ट करने के नाम पर भी जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। सच्चाई यह है कि कांग्रेस सरकार में आपसी गुटबाजी के कारण जिला कांगड़ा में विकास कार्य ठप्प पड़े हैं। त्रिलोक ने कहा कि पार्टी उपाध्यक्ष व प्रभारी विपिन परमार की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्त्ता बरसात खत्म होने के बाद सड़कों पर उतर कर सुक्खू सरकार की जनविरोधी नीतियों का विरोध करेंगे।

पालमपुर पर पूरा फोकस, नहीं लिया महामंत्री पद

त्रिलोक कपूर ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने अपनी टीम में जिला कांगड़ा को पूरा अधिमान दिया है। संगठन में इस बार महामंत्री पद न लेने का आग्रह उन्होंने खुद प्रदेश नेतृत्व से किया था। कपूर ने कहा कि वह अपनी कर्मभूमि पालमपुर पर पूरा फोकस कर रहे हैं। पिछले चुनाव में रही कमियों से सबक लेकर उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव में पालमपुर में कमल खिलाने के लिए अभी से फील्ड में काम करना शुरू कर दिया है। कार्यकर्त्ताओं से निरंतर फीडबैक लेकर वह अगली रणनीति तैयार कर रहे हैं।