Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • हिमाचल के पहाड़ों में हिमपात, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड का अहसास

हिमाचल के पहाड़ों में हिमपात, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड का अहसास

Edited By Kuldeep, Updated: 24 Aug, 2025 07:11 PM

manali mountains snow cold feeling

ऊंची चोटियों पर अगस्त माह के अंतिम पखवाड़े में ही ठंड ने दस्तक दे दी है। 14,000 फुट से ऊंची पहाड़ियों में रविवार को बर्फ के फाहे गिरे हैं।

मनाली (सोनू): ऊंची चोटियों पर अगस्त माह के अंतिम पखवाड़े में ही ठंड ने दस्तक दे दी है। 14,000 फुट से ऊंची पहाड़ियों में रविवार को बर्फ के फाहे गिरे हैं। चोटियों पर बर्फबारी और लाहौल व मनाली घाटी में बारिश हुई है, जिससे मौसम ठंडा हो गया। हालांकि अभी हिमपात ऊंची पहाड़ियों में ही हुआ है, लेकिन मौसम के तेवर ऐसे ही रहे तो बर्फबारी निचले इलाकों में भी हो सकती है। इस कारण भेड़ पालकों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इन दिनों लाहौल-स्पीति के कुंजुम पास, लोसर, छोटा दड़ा, ग्राम्फू, बारालाचा, भरतपुर सिटी, पटसेउ, दारचा, शिंकुला, छिका रारिक, नेनगार, गवाड़ी, चोखग, मायड़ घाटी और पांगी घाटी में सैंकड़ों भेड़ पालक अपनी भेड़-बकरियों के साथ डेरा डाले हुए हैं।

अगस्त के अंत में भेड़ पालक मैदानी क्षेत्रों का रुख करना शुरू कर देते हैं लेकिन इस बार 15 अगस्त के बाद ही मौसम ने करबट बदल कर इन भेड़ पालकों की दिक्कतें बढ़ाई हैं। मनाली की ऊंचाई वाली पहाड़ियों धुंधी जोत, मकरवेद-शिकरवेद, हनुमान टिब्बा, इंद्र किला, चंद्रखणी, भृगु व दशौहर की पहाड़ियों सहित लाहौल घाटी के बारालाचा, शिंकुला जोत, कुंजुंम जोत, छोटा व बड़ा शिघरी ग्लेशियर, लेडी ऑफ केलांग व नीलकंठ की पहाड़ियों सहित चन्द्रभागा पीक में हल्की बर्फ बारी हुई है।दूसरी ओर भारी बारिश से जगह-जगह हिमस्खलन हो रहा है, जिससे राहगीरों की समस्या बढ़ गई है। मनाली के धुंधी में लगातार जारी भूस्खलन से रास्ता एकतरफा हो गया है। डीएसपी केलांग रश्मि शर्मा ने बताया कि हल्के हिमपात के बीच रविवार को सभी दर्रों में वाहनों की आवाजाही सुचारू है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!