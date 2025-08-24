Kangra: 24 वर्षीय महिला की जहरीला पदार्थ खाने से माैत, 5 साल पहले हुई थी शादी

गग्गल पुलिस थाना के अंतर्गत 24 वर्षीय महिला की जहरीला पदार्थ खाने के बाद उपचार के दौरान डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में मौत हो गई।

कांगड़ा (कालड़ा): गग्गल पुलिस थाना के अंतर्गत 24 वर्षीय महिला की जहरीला पदार्थ खाने के बाद उपचार के दौरान डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में मौत हो गई। थाना प्रभारी उधम सिंह ने बताया कि उक्त महिला ने रविवार सुबह किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था। जब महिला की हालत बिगड़ी ताे परिजनाें ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी माैत हाे गई।

थाना प्रभारी के अनुसार महिला की 5 साल पहले शादी हुई थी। ‌उन्होंने बताया कि अभी तक परिजनाें ने महिला की मौत पर कोई आशंका व्यक्त नहीं की है। वहीं पुलिस ने भारतीय सुरक्षा अधिनियम 194 के तहत मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवा दिया है और मामले की छानबीन की जा रही है।