Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Kangra: 24 वर्षीय महिला की जहरीला पदार्थ खाने से माैत, 5 साल पहले हुई थी शादी

Kangra: 24 वर्षीय महिला की जहरीला पदार्थ खाने से माैत, 5 साल पहले हुई थी शादी

Edited By Vijay, Updated: 24 Aug, 2025 06:53 PM

woman dies after consuming poisonous substance

गग्गल पुलिस थाना के अंतर्गत 24 वर्षीय महिला की जहरीला पदार्थ खाने के बाद उपचार के दौरान डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में मौत हो गई।

कांगड़ा (कालड़ा): गग्गल पुलिस थाना के अंतर्गत 24 वर्षीय महिला की जहरीला पदार्थ खाने के बाद उपचार के दौरान डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में मौत हो गई। थाना प्रभारी उधम सिंह ने बताया कि उक्त महिला ने रविवार सुबह किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था। जब महिला की हालत बिगड़ी ताे परिजनाें ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी माैत हाे गई।

थाना प्रभारी के अनुसार महिला की 5 साल पहले शादी हुई थी। ‌उन्होंने बताया कि अभी तक परिजनाें ने महिला की मौत पर कोई आशंका व्यक्त नहीं की है। वहीं पुलिस ने भारतीय सुरक्षा अधिनियम 194 के तहत मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवा दिया है और मामले की छानबीन की जा रही है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!