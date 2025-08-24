Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Una: पक्की नौकरी देने वाले पशु मित्र और वन मित्र लगाकर बेरोजगारों से कर रहे मजाक : बिंदल

Una: पक्की नौकरी देने वाले पशु मित्र और वन मित्र लगाकर बेरोजगारों से कर रहे मजाक : बिंदल

Edited By Kuldeep, Updated: 24 Aug, 2025 06:42 PM

una animal friend forest friend unemployed joke

भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डा. राजीव बिंदल ने कहा कि एक तरफ प्रदेश में गरीब त्रस्त हैं और प्रदेश की सरकार मस्त है।

ऊना (सुरेन्द्र): भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डा. राजीव बिंदल ने कहा कि एक तरफ प्रदेश में गरीब त्रस्त हैं और प्रदेश की सरकार मस्त है। ऊना में रविवार को भाजपा विधायक सतपाल सत्ती व अन्य पार्टी नेताओं के साथ पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश त्राहि-त्राहि कर रहा है, लेकिन सरकार कोई राहत प्रदान नहीं कर रही है। पूर्व जयराम सरकार ने अपने कार्यकाल में जो भी ऋण लिए उससे प्रदेश का विकास करवाया जबकि वर्तमान सरकार प्रदेश को कर्जे में डुबो रही है। बिंदल ने कहा कि जो लोग पक्की नौकरी देने की बातें करते थे वे अब पशु मित्र और वन मित्र लगाकर बेरोजगारों से मजाक कर रहे हैं।

प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि पहली कैबिनेट में एक लाख नौकरियां देने के वायदे करने वाले अब कहां हैं? 67 हजार सरकारी पदों को भरेंगे तथा 33 हजार रिक्त पदों का सृजन करेंगे। इसी प्रकार एक लाख नौकरियां देंगे। अब वे नेता मौन क्यों हैं? उन्होंने कहा कि पैंशन वाली नौकरी देने के वायदे कहां गए? अब किस आधार पर 5-5 हजार के वन और पशु मित्र तैनात किए जा रहे हैं। 58 वर्ष वाली नौकरी के वायदे कहां गए? खुलकर बोलते थे कि 5-10 हजार वाली नौकरी नहीं देंगे लेकिन अब इन वायदों का क्या हुआ।

सरकार के जो मित्र हैं उन्हें भरपूर लाभ मिल रहा है जबकि छोटे-छोटे नौकरियां वालों का न तो कांट्रैक्ट है और न पक्के होंगे और न ही इनकी नौकरी की कोई गारंटी है कि कितने दिन रहेगी। हिमाचल के बेरोजगारों से बेहद घटिया मजाक हो रहा है। 3 वर्षों में कितने रोजगार दिए और कितनोंं को 58 वर्ष की नौकरी मिली इसके आंकड़े जारी करें। पूरे देश में निराली सरकार सुक्खू सरकार है। उनका हर रोज नया फैसला आता है। कई संस्थान बंद कर दिए गए और अनेक पद समाप्त कर दिए गए हैं।

प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा मनाएगी भाजपा
डा. बिंदल ने कहा कि 17 सितम्बर से 2 अक्तूबर तक भाजपा सेवा पखवाड़ा मनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितम्बर से जो कार्यक्रम शुरू होंगे उसके तहत न केवल विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाए जाएंगे बल्कि मैडीकल कैम्प, रक्तदान शिविर और बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जाएगा। इसमें जनभागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी।

और ये भी पढ़े

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!