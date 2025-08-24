गजब! न गाड़ी घर से निकली, न सफर हुआ… फिर भी कट गया टोल

Main Menu

24 Aug, 2025

टोल बैरियर पार करने पर तो टोल देना पड़ता है और यह फास्ट टैग से ऑटोमैटिक कट जाता है, लेकिन जब गाड़ी गैराज से बाहर ही न निकले तब भी टोल कटने लगा है।

सोलन (ब्यूरो): टोल बैरियर पार करने पर तो टोल देना पड़ता है और यह फास्ट टैग से ऑटोमैटिक कट जाता है, लेकिन जब गाड़ी गैराज से बाहर ही न निकले तब भी टोल कटने लगा है। ऐसा ही एक मामला सोलन में रविवार को सामने आया है।

हुआ यूं कि सोलन निवासी धर्मेंद्र रविवार को अपने घर पर आराम कर रहे थे। तभी उनके मोबाइल पर एक मैसेज फ्लेश हुआ। मोबाइल उठाकर मैसेज देखा तो वह हैरान रह गए, क्योंकि उनके फास्ट टैग अकाऊंट से 70 रुपए कट गए थे। धर्मेंद्र झुंझलाकर उठे और गैराज में देखा तो गाड़ी वहीं पर थी। फिर से मैसेज पर गौर किया तो पाया कि यह मैसेज आज का ही है और सुबह 10 बजकर 25 मिनट पर सनवारा टोल प्लाजा पर उनकी गाड़ी का टोल काटा गया था। गाड़ी नंबर दोबारा चैक किया तो गाड़ी नंबर भी उनका ही था। 

धर्मेंद्र का कहना है कि जब वह घर से निकले ही नहीं और गाड़ी भी घर पर ही खड़ी थी तो टोल कैसे कट गया। उन्होंने टोल एकत्र करने वाली कंपनी व उनके सॉफ्टवेयर पर सवाल उठाए हैं। इस तरह की धांधली आम लोगों को परेशान करने वाली है, जबरदस्ती उनका टोल काटा जा रहा है, जो गैर-कानूनी है। कंपनी तुरंत उनका काटा गया टोल वापस करे।
 

