Himachal: अब ऑरैंज नहीं 6 दिनों तक रहेगा यैलो अलर्ट

शुक्रवार को यैलो अलर्ट के बीच में धर्मशाला व धौलाकुआं में अच्छी वर्षा हुई, जबकि शिमला में बूंदाबांदी दर्ज की गई है।

शिमला (संतोष): शुक्रवार को यैलो अलर्ट के बीच में धर्मशाला व धौलाकुआं में अच्छी वर्षा हुई, जबकि शिमला में बूंदाबांदी दर्ज की गई है। धर्मशाला में 12, नाहन में 7.2, धौलाकुआं में 27 व बजौरा में 3.5 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जबकि गुरुवार रात्रि को मनाली में सर्वाधिक 18, आरएल बीबीएमबी में 15.6, बंगाणा में 15, कुफरी में 14.6, बजौरा में 7.5, ओलिंडा में 6.4, धौलाकुआं में 4, जुब्बड़हट्टी में 2, ऊना में 2.8, नारकंडा में 1.5, रायपुर मैदान में 0.6 व शिमला में 0.3 मिलीमीटर वर्षा हुई है।

मौसम विभाग की मानें तो राज्य में अब ऑरैंज अलर्ट नहीं, अपितु आगामी 6 दिनों तक यैलो अलर्ट रहेगा। यानी कई जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। शनिवार को 5 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा व सिरमौर, रविवार को 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला व सिरमौर, सोमवार को 3 जिलों मंडी शिमला व सिरमौर, 25 अगस्त को सिरमौर, 26 अगस्त को 5 जिलों कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला व सिरमौर में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है।

मौसम से दुश्वारियां भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। शुक्रवार शाम तक राज्य में 1 नैशनल हाईवे व 316 संपर्क मार्ग अवरुद्ध रहे हैं। कुल्लू जिले में एनएच-305 भारी बारिश के कारण बालीचौकी व गजाडाहर फरेड़ नाला में बंद है। संपर्क मार्गों में सबसे अधिक जिला मंडी में 157 व जिला कुल्लू में 105 बंद चल रहे हैं। 110 बिजली ट्रांसफार्मर और 131 पेयजल योजनाएं बाधित चल रही हैं। 20 जून से शुरू हुए मानसून सीजन में अब तक 295 लोगों की मौत, 350 घायल और 37 लापता चल रहे हैं। राज्य को 2,326 करोड़ रुपए से अधिक की चपत लग चुकी है। प्रदेश में अब तक भूस्खलन की 74, फ्लैश फ्लड की 75 और बादल फटने की 39 घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं।