Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Weather Update: डल्हौजी में फटा बादल...कुल्लू में आई बाढ़, 6 दिन रहेगा भारी बारिश का यैलो अलर्ट

Weather Update: डल्हौजी में फटा बादल...कुल्लू में आई बाढ़, 6 दिन रहेगा भारी बारिश का यैलो अलर्ट

Edited By Kuldeep, Updated: 24 Aug, 2025 07:02 PM

shimla weather bad

आसमान से बरस रही आफत थमने का नाम नहीं ले रही है, जिससे नुक्सान भी बढ़ता ही जा रहा है। जिला कुल्लू की भुंतर तहसील के तहत बरशौणा नाला में फ्लैश फ्लड आ गया।

शिमला (संतोष): आसमान से बरस रही आफत थमने का नाम नहीं ले रही है, जिससे नुक्सान भी बढ़ता ही जा रहा है। जिला कुल्लू की भुंतर तहसील के तहत बरशौणा नाला में फ्लैश फ्लड आ गया। मलबा खेतों में पहुंच गया और फसलों को नुक्सान हुआ। चम्बा जिला के डल्हौजी में बादल फट गया। इससे कई घरों में पानी घुस गया, वहीं बाढ़ आने से एक रेन शैल्टर व एक भवन बह गया। बाढ़ का पानी गुनियाला गांव में पहुंंचा, जहां पर वाहनों और ट्रांसफार्मर को नुक्सान हुआ। भरमौर-पठानकोट एनएच पर बाथरी के पटना मोड़ पर दिल्ली-चम्बा रूट की वॉल्वो बस और एक कार मलबे की चपेट में आ गई।

मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अभी दुश्वारियां खत्म नहीं हुई हैं, अपितु आगामी 6 दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश का यैलो अलर्ट जारी किया गया है। सोमवार को 5 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा व मंडी, 26 अगस्त को 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला व सिरमौर, 27 अगस्त को 4 जिलों मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर, 28 अगस्त को दो जिलों मंडी व शिमला में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश का यैलो अलर्ट जारी किया गया है। 29 व 30 अगस्त को भी एक-दो स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए यैलो अलर्ट जारी किया है।

राज्य में दुश्वारियां थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। रविवार सुबह जहां 400 संपर्क मार्ग व 2 एनएच बंद चल रहे थे, वहीं शाम को इनकी संख्या बढ़कर 482 संपर्क मार्ग व 2 एनएच तक पहुंच गई है। एनएच 305 व एनएच 154ए बंद चले हुए हैं। सुबह तक 208 बिजली ट्रांसफार्मर ठप्प थे, लेकिन शाम को इनकी संख्या 3 गुना बढ़कर 941 पहुंच गई है। हालांकि पेयजल योजनाओं में भी इजाफा हुआ है और सुबह 51 की एवज में अब 95 ठप्प हैं।

राज्य में अब तक भूस्खलन के 79, फ्लैश फ्लड की 77 और बादल फटने की 40 घटनाएं सामने आ चुकी हैं और यही कारण है कि मृतकों का आंकड़ा अब बढ़कर 303 हो गया है। 360 लोग घायल हुए हैं, जबकि 37 लोग अभी भी लापता चले हुए हैं। राज्य को 2348.62 करोड़ की चपत लग चुकी है, जिसमें सबसे अधिक नुक्सान लोक निर्माण विभाग को 1310.79 करोड़, जल शक्ति विभाग को 769.74 करोड़ व बिजली बोर्ड को 139.46 करोड़ हो चुका है।

और ये भी पढ़े

बॉक्स: राजधानी में बूंदाबांदी, कई जगह हुई बारिश
सोमवार की बात करें तो राजधानी शिमला में हल्की बूंदाबांदी हुई है, लेकिन सुंदरनगर में 55, ऊना में 42.6, भुंतर में 11, धर्मशाला में 52, नाहन में 4.3, मनाली में 19, कांगड़ा में 47, मंडी में 32, कुकुमसेरी में 27.5, नेरी में 78.5 मिलीमीटर वर्षा हुई, जबकि शनिवार रात्रि को मंडी के पंडोह में सबसे अधिक 12, कसौली में 11, मंडी में 7, करसोग में 7, जोगिंद्रनगर में 5, नादौन में 5, सुन्नी भज्जी में 5, धर्मपुर में 5, चुवाड़ी में 4, नालागढ़ में 4, कोटखाई में 4, पालमपुर में 3 सैंटीमीटर मेघ बरसे हैं। सुंदरनगर, शिमला, भुंतर, जोत, मुरारी देवी, जुब्बड़हट्टी व कांगड़ा में मेघ गर्जन भी हुई।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!