Shimla: 2 दिन के अवकाश के बाद फिर शुरू होगा मानसून सत्र

Edited By Kuldeep, Updated: 24 Aug, 2025 06:35 PM
शिमला (भूपिन्द्र): विधानसभा का मानसून सत्र 2 दिन के अवकाश के बाद सोमवार को फिर से शुरू होगा। विधानसभा दोपहर बाद 2 बजे शुरू होगी। प्रश्नकाल के दौरान रोजगार, पार्किंग, करुणामूलक आधार पर नौकरी व सड़कों जैसे मुद्दे उठ सकेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व जीत राम कटवाल ने रिक्तियों व नौकरियां देने, संजय अवस्थी ने पार्किंग, विनोद सुल्तानपुरी ने अनुकंपा के आधार पर लंबित मामलों व कब तक रोजगार देने, अजय सोलंकी व रीना कश्यप ने सड़कों को लेकर सवाल पूछे हैं। इसके अलावा एचपीएमसी प्लांट, पेयजल योजनाओं, शहरी चुनावों, जाति प्रमाण पत्र, पुलिस भवन, पीएमजीएसवाई, स्कूलों में रिक्त पद आदि को लेकर भी सवाल पूछे गए हैं।
इनके जवाब संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए जाएंगे। इसके अलावा सदन में डा. जनक राज नियम 62 के तहत पवित्र मणिमहेश यात्रा को प्रसाद योजना में सम्मिलित करने तथा विधायक नियम 63 के तहत पेखूबेला परियोजना को कृषि व्यवस्था में हरित क्रांति के रूप में सिंचाई सुविधाओं, उन्नत बीजों, कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा किसानों की आय बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव सदन में लाएंगे तथा उसपर चर्चा करेंगे। इसके अलावा सदन में नियम 130 के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सुदृढ़ एवं कारगर नीति तैयार करने से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा होगी।