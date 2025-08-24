प्रदेश के इन चार जिलों में बंद रहेंगे सभी शैक्षणिक संस्थान

जिला कांगड़ा में लगातार हो रही भारी बारिश और मौसम विभाग द्वारा 25 अगस्त के लिए जारी किए गए अलर्ट को देखते हुए जिला दण्डाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कांगड़ा के अध्यक्ष, हेमराज बैरवा ने जिला कांगड़ा के सभी सरकारी, निजी शैक्षणिक, तकनीकी...

धर्मशाला (ब्यूरो): जिला कांगड़ा में लगातार हो रही भारी बारिश और मौसम विभाग द्वारा 25 अगस्त के लिए जारी किए गए अलर्ट को देखते हुए जिला दण्डाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कांगड़ा के अध्यक्ष, हेमराज बैरवा ने जिला कांगड़ा के सभी सरकारी, निजी शैक्षणिक, तकनीकी संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र को बंद रखने की अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि शिक्षण और प्रशासनिक स्टाफ को अपने-अपने संस्थानों में उपस्थित रहकर नियमित कार्य करने होंगे।

जिला दण्डाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए डिप्टी डायरेक्टर (हायर व एलीमेंट्री एजुकेशन), संबंधित संस्थानों के प्रमुख, जिला कार्यक्रम अधिकारी (आईसीडीएस) सहित सभी अधिकारी जिम्मेदार होंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

हमीरपुर: डीसी अमरजीत सिंह ने भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए 25 अगस्त को सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने की अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने बताया कि यह निर्णय अगले 12 घंटों तक जिला में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए लिया है तथा शिक्षा विभाग के दोनों उपनिदेशकों को इस बारे स्कूलों के मुखिया को सूचना देने के निर्देश दे दिए गए।

ऊना: डीसी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ऊना के अध्यक्ष जतिन लाल ने 25 अगस्त को जिला ऊना के सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। डीसी ने कहा कि भारतीय मौसम विभाग शिमला ने ऊना जिले में 25 अगस्त को भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। पहले से ही 24 अगस्त को हुई लगातार बारिश से जिले के कई हिस्सों में जलभराव, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड की स्थिति बनी हुई है। कई लिंक सड़कें प्रभावित होने के चलते विद्यार्थियों की आवाजाही को लेकर सुरक्षा संकट उत्पन्न हो गया है। इसी के मद्देनजर जिले के सभी सरकारी एवं निजी शैक्षणिक संस्थान, कालेज, आईटीआई, वोकेशनल ट्रेनिंग सैंटर और आंगनबाड़ी केंद्र 25 अगस्त को बंद रखने का निर्णय लिया गया है।

कुल्लू: एसडीएम बंजार, कुल्लू और मनाली से प्राप्त रिपोर्टों व सिफारिशों के अनुसार कल रात से लगातार हो रही बारिश के कारण मौसम अत्यंत खराब होने के परिणामस्वरूप भूस्खलन, नदियों एवं नालों का जलस्तर बढ़ गया है तथा कई सड़कें बाधित हो गई हैं। लगातार वर्षा, भूस्खलन, नालों व नदियों में जलस्तर बढ़ने तथा सड़कों के अवरुद्ध होने की स्थिति को देखते हुए छात्रों की सुरक्षा के दृष्टिगत उपायुक्त-एवं-अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कुल्लू, तोरुल एस. रवीश ने आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों के अनुसार जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार, कुल्लू तथा मनाली में सभी शैक्षणिक संस्थान (सरकारी एवं निजी) — विद्यालय, डीआईईटी, आंगनबाड़ी केंद्र, महाविद्यालय, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग एवं फार्मेसी कॉलेज दिनांक 25 अगस्त 2025 को बंद रहेंगे।