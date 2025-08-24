Main Menu

  • Kangra: पंजाब रोडवेज की बस और ट्रैक्टर के बीच भीषण टक्कर, मिक्सर मशीन सड़क पर पलटी

Edited By Vijay, Updated: 24 Aug, 2025 03:38 PM

fierce collision between bus and tractor

राष्ट्रीय राजमार्ग पर मिलवां के ठाकुरद्वारा मोड़ पर आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। रविवार काे यही मोड़ एक बार फिर हादसे का गवाह बना है।

ठाकुरद्वारा (गगन): राष्ट्रीय राजमार्ग पर मिलवां के ठाकुरद्वारा मोड़ पर आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। रविवार काे यही मोड़ एक बार फिर हादसे का गवाह बना है। जानकारी के अनुसार पठानकोट से पटियाला जा रही पंजाब रोडवेज की एक बस और मिक्सर मशीन लेकर जा रहे एक ट्रैक्टर की आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर के पीछे लगी मिक्सर मशीन बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई और सड़क पर पलट गई। वहीं, ट्रैक्टर और बस दोनों को भी खासा नुक्सान पहुंचा है।
PunjabKesari

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रैक्टर चालक ने मिरथल जाने के लिए बिना ध्यान दिए सड़क पार करने की कोशिश की ताे इसी दाैरान पठानकोट रोड की तरफ से रफ्तार में आ रही बस ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। गनीमत यह रही कि ट्रैक्टर पर सवार लोग बाल-बाल बच गए। हालांकि कुछ लोगों को मामूली चोटें आईं, जिन्हें मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। ट्रैक्टर चालक मिलवां उलेहड़ियां गांव का बताया जा रहा है जोकि लेबर ओर मशीन को अपने साथ लेकर मिरथल एरिया में लैंटर डालने के लिए जा रहा था। 

उधर, सूचना मिलते ही ठाकुरद्वारा पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन दोनों पक्षाें ने आपसी सहमति से मामला निपटाते हुए पुलिस कार्रवाई से इंकार कर दिया। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि ठाकुरद्वारा मोड़ पर आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं। प्रशासन से मांग की गई है कि मिलवां स्थित ठाकुरद्वारा मोड़ पर मौजूदा क्रॉसिंग को बंद कर करीब 300 मीटर आगे नई क्रॉसिंग बनाई जाए, ताकि लोगों की जान को खतरे से बचाया जा सके।

